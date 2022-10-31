Boğaziçi Film Festivali'ndeki "Şebnem Korur Fincancı" yalanına sert tepki: "B sınıfı ajitasyon ayini!"

Haktanır, yaşanan skandalı ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

Ödül törenleri ne yazık ki mevcut siyasal iktidara laf sokma, devletin rejimine söz söyleme, şov yapma etkinliklerine dönüşmüş durumda. İstisnasız hemen hemen hepsinde benzer şeyleri görüyoruz. Program 2 saatten fazla sürdü. Olay son 15 dakikasında oldu. Ve şaşırmıştım, kimse taşkınlık yapmamıştı. Ara ara taşkınlık yapanlar vardı ama tolere edilebilir şeylerdi.

"O KADIN TSK'YA İFTİRA ATTI"

Fakat yönetmen Özcan Alper'in bütün salonun gözünün içine baka baka, kameraların önünde, milleti enayi yerine koyarak, 'Sırf barış dediği için şuan hapiste olan' cümlesini kurunca ben tepki gösterdim. Allah'tan korkun, bu kadın sırf barış dediği için mi içeride? Bizleri aptal mı zannediyorsunuz? İşin kahredici kısmı salondan büyük bir destek alması oldu. Dedim ki, o kadın TSK'ya iftira attı.

Attığı iftiradan dolayı hapiste. Duyduğu halde tekrarlatıyor. İşine gelmiyor. Sunucu onlardan yana tavır koyarak, onların lehine yatıştırmaya çalıştı.