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    • 03.12.2022 07:58
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    • 03.12.2022 14:59
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    Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da 12 milyar liralık yatırımın toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Törenin yapıldığı alanda 110 bin kişinin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür bir ülke değil. Artık söz sahibi olan bir Türkiye var." dedi. İki ilçeye daha doğal gaz müjdesi veren Erdoğan, "Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğal gaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfeti'ye de bu ay içinde doğal gaz vereceğiz." ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'ya bir müjde daha veren Erdoğan, "Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz." dedi. 6'lı masa ve küresel çetenin sömürge bekçileri görevlendirdiği CHP'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Kimse güvenliğimizi tehdit edemez, buna izin vermeyiz. Siz Bay Kemal'e onun yanındakilere bakmayın." dedi. Suriye'ye kara harekatı mesajı veren Erdoğan, "30 km'lik güvenlik şeridini mutlaka tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine doğal gaz arzı, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

    KÜRESEL ÇETEYE SERT TEPKİ
    6'lı masa ve küresel çetenin sömürge bekçileri görevlendirdiği CHP'ye sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Kimse güvenliğimizi tehdit edemez, buna izin vermeyiz. Siz Bay Kemal'e onun yanındakilere bakmayın." dedi.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından bir kez daha sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Urfa'yı özlemişiz. Görüyorum ki Urfa da bizi özlemiş. NE diyor Urfa'nın yetiştirdiği büyük sanatçımız İbrahim Tatlıses? "Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Susma gönlüm sen söyle, haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye…" Biz bugün derdimizi size söylemeye, sevincimizi sizinle paylaşmaya geldik.

    Urfalı kardeşlerimin gönüllerinin hep bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Biz de Urfa'yı ve Urfalıları Allah için seviyoruz. Burası peygamberler şehridir. Burası, mayası kardeşlikle yoğurulmuş bir coğrafyanın en güzide şehridir. Burası, Türklerin, Kürtlerin, Arapların asırlardır kardeşçe yaşadığı bir medeniyet şehridir. 1000 yıllık bu birlikteliği hep beraber dünyanın en güzel kültürel zenginliklerinden birine çevirdik.


    Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkları, kavgaları, kargaşaları ve bunların yol açtığı felaketleri, acıları, zulümleri görüyorsunuz. Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da, karıştıranınız da çok olur. Bugün binlerce kilometre öteden gelip kendi güvenlik ve refahları için bu bölgede bayrak gösterenleri, felaket vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Üstelik bunu yapanlar aynı zamanda Türkiye'nin kendi sınırlarını, kendi vatandaşlarının hayatını güvenlik altına almasına da karşı çıkıyor. Çünkü, bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, ne bu coğrafyadaki Arap'tır, ne bu coğrafyadaki Türk'tür. Ne bu kadim coğrafyanın asli halkları olan diğer kesimlerdir. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır.

    "TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL LİGİN ZİRVESİNE ÇIKARACAĞIZ"
    İşte görüyorsunuz sınırlarımız ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Çocuk, kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Ülkemizin yaklaşık 40 yılına mal olan terörle mücadele döneminde yitirdiğimiz on binlerce canın, yaşadığımız ekonomik ve sosyal kayıpların hesabı geçmişte sorulmadığı için bugün aynı cüretle karşımıza çıkıyorlar.

        Ama hamdolsun artık Türkiye, eski Türkiye değil. Artık Türkiye, eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eksi Türkiye değildir. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendi belirleyen, demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var.

        Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eser ve hizmetlerle kayıplarını telafi eden, altyapısını kuran, özgüvenini kazanan Türkiye, artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte, atılımlarını kendi gücüyle gerçekleştirmektedir. Dünyanın salgından savaşa kadar pek çok krizin pençesinde kıvrandığı bir dönemde biz sadece altyapımızın gücünü ispat etmekle kalmadık, aynı zamanda Türkiye Yüzyılını inşa etme kabiliyetimizi de dost düşman herkese kabul ettirdik.

        Ülkemizin üretimden diplomasiye her alanda sahip olduğu potansiyeli en üst seviyede hayata geçiriyoruz. Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar artık doğruya doğru diyerek bu tabloyu kabullenmek mecburiyetinde kalıyor. İnşallah 2023'te Türkiye'yi küresel ligin zirvesine çıkararak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.


        ŞANLIURFA'DA REKOR KATILIM
        Az önce resmi rakamı aldım. Şu anda bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de Şanlıurfa. Nemrut'u kendi ateşinde boğan, Hazreti İbrahim'ini sabrın zaferinin sembolü Hazreti Eyüp'ün, dünyanın en büyük sulama projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa, inşallah Türkiye Yüzyılının da yıldızı olacaktır. Ülkemizin yaş ortalaması en genç şehri olan Şanlıurfa, geçmişimizin şanlı temsilcisi, geleceğimizin teminatı, gönüllerimizdeki yerini giderek daha da güçlendiriyor.

        Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın.

            Dünya, 2. Dünya Savaşı'nın ardından en sıkıntılı döneme girdi.

            Bu ruhunu satılığa çıkarmış alçaklar cevabını sergilediğiniz fedakarlığınızla alıyor ve alacak. Kardeşlerim, birbirimizi Allah için seviyor muyuz? Bundan taviz vermiyoruz değil mi... Allah sizden razı olsun.

            Türkiye olarak Bosna'daki Karabağ'daki, Libya'daki kardeşlerimize hangi duyarlılıkla sahip çıkıyorsak Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Mülteci kardeşlerimize gönlümüzü açtık, hiçbir zaman mazlumun kimliğine bakmadık.

            Şimdi dört şey söylüyorum, ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açmak. Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bundan tavizimiz yok. Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. O ne ensardan ne muhacirden anlar. Benim peygamberim muhacirdi değil mi. Şimdi de onun ümmeti olarak muhacirleri biliriz. Suriye'deki Kürt de Arap da Türkmen de bizim kardeşimiz.

            Şanlıurfa'ya toplam 70 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Nereye Şanlıurfa'ya. Genç nüfusu sebebiyle Şanlıurfa'daki konut ihtiyacı diğer illere göre daha hızlı artmaktadır.

            Ülkemizi ağ gibi saracak hızlı tren projelerimizin duraklarından biri de Şanlıurfa'dır. Tarım ve ormanda Şanlıurfa'ya 5 baraj, 4 gölet, 3 içme suyu tesisi kazandırdık. GAP projesinin eksikliklerini tamamlayana kadar bize durmak yoktur.

            Enerjide şehrimizin merkeziyle birlikte 7 ilçemizi doğal gaza kavuşturduk. Harran ve Halfeti'ye de inşallah bu ay içerisinde doğal gaz vereceğiz. Tarım, tekstil alanlarında istihdam programlarına hız verdik. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin en önemli sıkıntının elektrik olduğunu biliyoruz. Şehrimizdeki güneş enerjisi sistemleri yatırımlarını özel olarak teşvik ediyoruz. Güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Bunun için 229 milyon liralık kredi kullanıldı. Yeter ki siz daha çok üretin, ülkemize daha çok katkıda bulunun. Biz her türlü kolaylığı sağlarız.

            DÖRT İLÇEYE DOĞAL GAZ: İKİSİ BUGÜN İKİSİ BU AY
            Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğal gaz arzına bugün başlıyoruz. Harran ve Halfeti'ye de bu ay içinde doğal gaz vereceğiz.

            YENİLENEBİLİR ENERJİ ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURUYORUZ

            Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi kuruyoruz.

            KİMSE BOŞ HESAP YAPMASIN
            Kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Kimse güvenliğimizi tehdit edemez, buna izin vermeyiz. Siz Bay Kemal'e onun yanındakilere bakmayın.

            Şimdi mesajlarımızı tek tek verelim.

            1- Allah'ın izniyle ve milletimizden alacağımız güçle 2023 seçimlerinde bir dönem daha bu kardeşinizi göevlendirmeye var mısınız?
            2- Yine Allah'ın izniyle milletimizin takdiriyle Meclis'te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini sürdürmeye biz hazırız. Siz de bu görevi bize vermeye hazır mısınız?
            3- Türkiye Ekonomi Modeli'ni başarıya ulaştırarak insanlarımızın sıkıntıları bir bir geride bırakacağız. Biz büyümeye hazırız. Siz bu görevi bize vermeye hazırız?
            4- Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız, saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek.

            Bu görevi bize vermeye var mısınız? Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına sokacağız. Bu göreve bize vermeye hazır mısınız? Kapalı devre toplantılarda yalan ve iftira siyasetinin gerçek hayatta karşılığının olmadığını bıkıp usanmadan anlatmaya var mısınız? Biz hizmetlerimizle konuşuyoruz. Peki Bay Kemal ve arkadaşları ne konuşuyor. Onlar musluk açıyor.

                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

                Başkan Erdoğan'ı havaalanında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati karşıladı.

                Erdoğan, havaalanında kendisini karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirdi.




                Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu ile Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı bugün hizmete giriyor.

                Şanlıurfa'ya 12 milyarlık yatırım!

                Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söz konusu çevre yolu ve köprülü kavşağı açılıyor.

                    Açıklamada, Şanlıurfa'nın şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını düzenleyen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun 9,4 kilometre uzunluğunda inşa edildiği belirtilerek şu bilgiler verildi:

                    "Trafiğe 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek çevre yolunda Direkli Vadisi 376 metrelik viyadükle geçildi. Ayrıca, proje kapsamında 446 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak, 50 metrelik 1 altgeçit köprüsü ve toplam 1380 metre uzunluğunda 18 menfez bulunuyor. Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun bitiş noktasında inşa edilen Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın tamamlanmasıyla Şanlıurfa-Gaziantep Devlet Yolu'na, Şanlıurfa-Diyarbakır Devlet Yolu'na ve Doğu Çevre Yolu'na bağlantı sağlandı."

                    Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın ana gövdesinin 2 bin 930 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında, kavşak kollarının da 4 bin 240 metre uzunluğunda tek yol standardında inşa edildiği bildirildi.

                    Köprülü kavşak bünyesinde toplam 911 metre uzunluğunda 7 köprü bulunduğuna işaret edilerek, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun da hizmete alınmasıyla Şanlıurfa'nın toplam 32,4 kilometre uzunluğundaki çevre yolu ağının tamamlandığı belirtildi.

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