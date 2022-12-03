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Şanlıurfa'da coşkulu kalabalık... Başkan Erdoğan sayıyı açıkladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 12 Milyarlık yatırımların açılışını yaptı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ı coşkuyla karşılarken Erdoğan, "Şu an bu alanda 110 bin kişi var, bu bir rekor." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar açtıkları pankart ile 6'lı masaya da bir mesaj gönderdi.

03.12.2022 14:32 - Son Güncelleme: 03.12.2022 14:35
Şanlıurfa’da coşkulu kalabalık... Başkan Erdoğan sayıyı açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

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Şanlıurfa’da coşkulu kalabalık... Başkan Erdoğan sayıyı açıkladı

COŞKUYLA KARŞILANDI

Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı. Erdoğan 12 Milyar değerindeki yatırımların açılışını yaparken meydanda toplanan vatandaşların sayısını da açıkladı.

Şanlıurfa’da coşkulu kalabalık... Başkan Erdoğan sayıyı açıkladı

"110 BİN KİŞİ VAR BU BİR REKOR"

Erdoğan, "Buradaki muhteşem katılım, emniyetten resmi rakamı aldım, şu an bu alanda 110 bin kişi var. Bu bir rekor." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da coşkulu kalabalık... Başkan Erdoğan sayıyı açıkladı

Erdoğan, "İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi, Şanlıurfa. Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın. Şanlıurfa, şu muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle bizimle olduğu sürece galibiyetle neticelendirilemeyecek sorun yoktur. " dedi.

Şanlıurfa’da coşkulu kalabalık... Başkan Erdoğan sayıyı açıkladı

6'LI MASAYA PANKARTLI MESAJ

Meydanda vatandaşlar 6'lı masaya da pankartla mesaj gönderdi. Pankartta, "Dünya 5'ten sizi sevenler 6'lıdan büyük!" ifadeleri yer aldı.

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