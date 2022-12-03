Şanlıurfa'da coşkulu kalabalık... Başkan Erdoğan sayıyı açıkladı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 12 Milyarlık yatırımların açılışını yaptı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ı coşkuyla karşılarken Erdoğan, "Şu an bu alanda 110 bin kişi var, bu bir rekor." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar açtıkları pankart ile 6'lı masaya da bir mesaj gönderdi.
03.12.2022 14:32 - Son Güncelleme: 03.12.2022 14:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
COŞKUYLA KARŞILANDI
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da coşkuyla karşılandı. Erdoğan 12 Milyar değerindeki yatırımların açılışını yaparken meydanda toplanan vatandaşların sayısını da açıkladı.
Erdoğan, "İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de neresi, Şanlıurfa. Şimdi Urfa'dan öyle bir ses verelim ki, sizi zincire vurmak isteyenler hüsrana uğrasın. Şanlıurfa, şu muhteşem zenginliği ve tertemiz kalbiyle bizimle olduğu sürece galibiyetle neticelendirilemeyecek sorun yoktur. " dedi.