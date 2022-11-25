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    • Yaşam
    • 25.11.2022 17:30
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    • 25.11.2022 17:30
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    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki Hatice Levent: İnsan hakları', 'kadın hakları' diyorlar ama neden bizim çocuklarımız mağaralarda?

    Diyarbakır'daki HDP binası önünde evlat nöbeti 1180 gündür sürüyor. 18 yaşında kaçırılan kızı Fadime için evlat nöbetini sürdüren Hatice Levent,, "'İnsan hakları', 'kadın hakları' diyorlar ama acaba neden bizim çocuklarımız mağaralarda? HDP konuşmalar yapıyor. Bizim çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çeksinler. 'Kadın hakları' diyorlar ama yaptıkları hiçbir iş de yok. Yavrumun eli kalem tutuyordu, silah verdiler" diye konuştu.

    Yavrumun eli kalem tutuyordu, silah verdiler

    Diyarbakır'daki HDP binası önünde, 2015'te 18 yaşında kaçırılan kızı Fadime için evlat nöbetini sürdüren Hatice Levent, "HDP konuşmalar yapıyor. 'Kadın hakları' diyorlar ama yaptıkları hiçbir iş de yok. Yavrumun eli kalem tutuyordu, silah verdiler" dedi.



    "BİZİM ÇOCUKLARIMIZ NEDEN MAĞARALARDA?"
    Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. Nöbet, 1180 gündür devam ederken, çocuklarına kavuşan aile sayısı, 39'a çıktı. Bitlis'te, 2015'te 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek oturma eylemine katılan Hatice Levent, "'İnsan hakları', 'kadın hakları' diyorlar ama acaba neden bizim çocuklarımız mağaralarda? HDP konuşmalar yapıyor. Bizim çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çeksinler. 'Kadın hakları' diyorlar ama yaptıkları hiçbir iş de yok. Yavrumun eli kalem tutuyordu, silah verdiler. Fadime o silahı göm, ben seni bekliyorum. Bu canım bedenimden çıkana kadar seni bekleyeceğim. O mağaralar bizim çocuklarımıza göre değil. Fadime ne olursun, kaç gel. Allah'ın izniyle evlatlarımızı sizlerden söke söke alacağız. Kendi evlatlarınızı götürün, bizim evlatlarımızı bırakın" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Diyarbakır'da evlat nöbetindeki Hatice Levent: İnsan hakları', 'kadın hakları' diyorlar ama neden bizim çocuklarımız mağaralarda?
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