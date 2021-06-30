Terör örgütü PKK'nın kadın ve çocuk istismarından HDP çıktı!





Sabah'ın haberine göre, Kendiliğinden ve doğal bir şekilde sanki kişinin kendi rızasıyla örgüte katılmasına karar vermiş gibi sonuç doğuran bu durumun aslında terör örgütünün HDP il ve ilçe teşkilatlarında yönlendirmeleri, manipülasyonları ve propagandaları neticesinde gerçekleştiği belirtildi.





KAÇMAK İSTEYENE TEHDİT

Konuyla ilgili çarpıcı bilgiler bununla da kalmadı; Çocukların kendi bulundukları güvenli alandan uzaklaşmasıyla örgüt evinde bir gece konaklamaları ya da örgüt aracıyla kırsala aktarım sırasında korkmaları sonrasında ise örgüte katılmaktan vazgeçtiği olduğu, bunun da örgüt tarafından engellendiği, tehdit edildiği ve üzerinde baskı kurulduğu belirtildi.



Bu şekilde örgüte katılan çocuk ve gençlerin PKK'ya katılım sırasında örgütten nasıl kaçacaklarına ilişkin düşüncelerinin de oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.