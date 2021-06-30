Terör örgütü PKK'nın kadın ve çocuk istismarından HDP çıktı!

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği istismarı" başlığında rapor hazırlandı. Bugüne kadar teslim olan ve yakalanan 61 kadın ile son dönemlerde İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü ikna projesi kapsamında teslim olan 25 kadının ifadelerinde yola çıkılarak hazırlanan raporda şok bilgiler yer aldı.
KADINLARIN ÖRGÜTE KATILIM ORTALAMA YAŞI 18
Rapor hazırlanırken, PKK içerisinde kadınların örgüt içerisindeki yerlerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve örgüt kimliğini içselleştirme seviyelerinin tespit edilebilmesi açısından 2018-2020 yılları arasında teslim olan 25 kadın örgüt mensubuna ait mülakat formları üzerinde inceleme yapıldı. Kadınların örgüte katılmadan önceki bakış açıları, katılımı öncesindeki sosyo-ekonomik ve psikolojik durumları, neden katıldıkları ile neden ayrıldıkları hususları ile katılım yaşı, eğitim durumu, örgüte katılım nedeni ve örgütte kalma süresi başlıkları altında incelemelere yer verildi.
PKK'ya katılımın ergenlik ve geç ergenlik dönemlerinde gerçekleştiğinin belirtildiği raporda, terör örgütüne katılan kadınların yaş ortalamalarının 18,26 olduğu tespit edildi.