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    • 02.12.2022 06:42
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    • 02.12.2022 06:42
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    Balıkesir'deki terör operasyonunda yakalanan HDP Edremit İlçe Başkanı tutuklandı

    Son dakika haberi! Balıkesir ve Çanakkale'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Tutuklanan S.K'nin, Balıkesir'de HDP Edremit İlçe Başkanı olduğu, bir dönem Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ANYAKAY-DER) başkanlığını yaptığı belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDP’li ilçe başkanı tutuklandı

    Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye getirilen şüphelilerden S.K, çıkarıldığı hakimlikçe "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan tutuklandı.

    "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakimliğe sevk edilen diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tutuklanan S.K'nin, Balıkesir'de HDP Edremit İlçe Başkanı olduğu, bir dönem Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ANYAKAY-DER) başkanlığını yaptığı belirtildi.

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden birini Çanakkale'de, 3'ünü Balıkesir'de yakalamıştı. Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

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