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    • 14.09.2022 12:43
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    HDP'li vekil Alican Önlü'nün oğlu uyuşturucu bağımlısı çıktı! 3 yıldır kullanıyormuş

    Son dakika haberi | 11 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde ekiplerin Tunceli'de yaptıkları denetim sırasında durdurulan araçta uyuşturucu bulundu. Araçta bulunan 5 kişiden briinin HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün oğlu Seuledar Önlü olduğu tespit edildi. Önlü'nün ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    HDP’li vekilin oğlu uyuşturucu bağımlısı çıktı

    1 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde ekiplerin Tunceli'de yaptıkları denetim sırasında durdurulan araçta uyuşturucu bulundu. Araçta bulunan 5 kişiden briinin HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün oğlu Seuledar Önlü olduğu tespit edildi. Önlü'nün ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.

    *HDP'li vekilin uyuşturucu bağımlısı oğlu Seuledar Önlü

    ARAÇTA BULUNDU
    Pazar günü akşam sıralarından 4 Komando kavşağında yapılan denetimlerde 62 AL 549 numaralı Gülay A. ismine tescilli araç durduruldu. Araçta bulunan 5 kişinin kimlik kontrolleri yapılırken, araçta yapılan incelemelerde aracın sağ arka tekerinin ön kısmında yerde şeffaf jelatin içerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir madde bulundu.

    Olay sonrası araçta bulunan 5 şahıs gözaltına alınarak, narkotik şube ekiplerine teslim edildi. Savcı talimatı alınarak işlemleri gerçekleştirilmiş ifadeleri alınıp idrar örnekleri de alındıktan sonra şüpheliler serbest bırakıldı.

        *HDP'li vekil Alican Önlü

        HDP'Lİ VEKİLİN OĞLU ÇIKTI
        Şahıslardan birinin HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün oğlu Seuledar Önlü olduğu tespit edildi. Önlü, ifadesinde 3 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Şahıs en son 1 hafta önce uyuşturucu kullandığını söylerken, sarma diye tabir edilen yöntemle kullanımı gerçekleştirdiğini söyledi.

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        HDP’li vekilin oğlu uyuşturucu bağımlısı çıktı
        Haberler Güncel HDP'li vekil Alican Önlü'nün oğlu uyuşturucu bağımlısı çıktı! 3 yıldır kullanıyormuş
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