HDP'li vekil Alican Önlü'nün oğlu uyuşturucu bağımlısı çıktı! 3 yıldır kullanıyormuş

1 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde ekiplerin Tunceli'de yaptıkları denetim sırasında durdurulan araçta uyuşturucu bulundu. Araçta bulunan 5 kişiden briinin HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün oğlu Seuledar Önlü olduğu tespit edildi. Önlü'nün ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.