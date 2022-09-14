HDP'li vekil Alican Önlü'nün oğlu uyuşturucu bağımlısı çıktı! 3 yıldır kullanıyormuş

1 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde ekiplerin Tunceli'de yaptıkları denetim sırasında durdurulan araçta uyuşturucu bulundu. Araçta bulunan 5 kişiden briinin HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün oğlu Seuledar Önlü olduğu tespit edildi. Önlü'nün ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.
*HDP'li vekilin uyuşturucu bağımlısı oğlu Seuledar Önlü
ARAÇTA BULUNDU
Pazar günü akşam sıralarından 4 Komando kavşağında yapılan denetimlerde 62 AL 549 numaralı Gülay A. ismine tescilli araç durduruldu. Araçta bulunan 5 kişinin kimlik kontrolleri yapılırken, araçta yapılan incelemelerde aracın sağ arka tekerinin ön kısmında yerde şeffaf jelatin içerinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir madde bulundu.
Olay sonrası araçta bulunan 5 şahıs gözaltına alınarak, narkotik şube ekiplerine teslim edildi. Savcı talimatı alınarak işlemleri gerçekleştirilmiş ifadeleri alınıp idrar örnekleri de alındıktan sonra şüpheliler serbest bırakıldı.