Milli insansız savaş uçağı KIZILELMA testleri başarıyla geçti! Pistte böyle görüntülendi! Muharip İnsansız Savaş Uçağı’nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?

BU DENLİ HIZLI İLERLENMESİ ŞAŞIRTICI

Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan da projedeki hızlı ilerlemeye dikkat çekiyor. Bunda Baykar Savunma'nın kuruluşundan itibaren sürdürdüğü dinamik yapının etkisinin büyük olduğunu söylüyor. Yine de ses altı ve ses hızına yakın hızlarda uçması beklenen bir platformun böylesine çabuk bir şekilde ortaya çıkmasının şaşırtıcı olduğu görüşünü paylaşıyor.

"Tabii projenin zorluğunu düşündüğümüzde çıktıları görmek için aceleci olmamak gerekiyor" diyor Doğan ve programın önünde çok uzun bir yol bulunduğunun altını çiziyor.

AGRESİF MANEVRA KABİLİYETLERİ OLACAK

KIZILELMA'nın 1,5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesi olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. TCG Anadolu sınıfındaki kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek. Gelecek dönemlerde üretilecek olan serilerin ses hızının üstüne çıkacağını biliyoruz.

Bu ve benzer özelliklerinin yanı sıra aslında KIZILELMA'nın asıl vurucu güçlerinden birinin çok daha derinlerde olduğuna değiniyor Kadir Doğan…

Platformun dikey kuyrukları ve önde bulunan kanard denilen yatay kontrol yüzeylerine işaret ediyor ve "Bu kontrol yüzeyleri sayesinde KIZILELMA agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Önleme, kaçınma ya da yakın muharebe manevralarını yapabilecek yenilikçi bir platformdan bahsediyoruz. Tabi tüm bunlar sahip olduğu çok gelişmiş yapay zeka kabiliyeti sayesinde otonom olarak yapabilecek" bilgisini paylaşıyor.