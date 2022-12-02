Son dakika: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri Bakanlığı Gabar'daki operasyonun görüntülerini paylaştı

"3 TERÖRİST DAHA SARI TORBADA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, operasyona ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biraz geç oldu ama güç olmadı. Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar'da 3 terörist daha torbada, az kaldı." ifadelerini kullandı.