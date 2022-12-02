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    • 02.12.2022 17:42
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    • 02.12.2022 17:59
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    Firari Can Dündar ağladı, Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş 6'lı masaya salladı! Muhalif medya tutuştu

    2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri adım adım yaklaşırken, 6'lı masada süren aday bilmecesi muhalif medyayı da gerdi. Nevşin Mengü, seçimlerde rüzgarın tersine döndüğünü söylerken muhalefete yüklendi. Mengü'nün sözlerine bir başka muhalif isim Aslı Aydıntaşbaş da destek verdi. Yurt dışında bulunan firari Can Dündar da "bağış" musluklarının kesildiğini söyleyerek Avrupa'da Başkan Erdoğan'ın kilit bir role sahip olduğunu ve yok olmakla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Detayları takvim.com.tr sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Can Dündar ağladı Nevşin ve Aslı 6’lı masaya salladı

    2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefette adeta "aday enflasyonu" yaşanırken, Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı seçim hazırlıklarını gümbür gümbür sürdürüyor.

    Fondaş gazeteci Nevşin Mengü muhalefete bombardıman



    Defalarca bir araya gelen 6'lı masadan henüz bir aday çıkmazken; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki soğuk savaş devam ediyor.

    MUHALİF MEDYA TUTUŞTU
    6'lı masada yaşanan bu çıkmaz, muhalif medyayı da germeye başladı. Haftalar öncesinde algıya başlayarak "Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun seçimi kazanır" propagandasını piyasaya sürerek muhalefet adına tarihin en kolay seçimi olacağını iddia eden muhalifler, seçim tarihi yaklaştıkça rüzgarın tersine dönmesiyle adeta çarpıldı.

    NEVŞİN'DEN MUHALEFETE: BECERİKSİZLER
    Muhalif gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla muhalefete eleştiriler yağdırdı. Muhalefete "beceriksiz" diyerek yüklenen Mengü, Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağı yönünde bir havanın hakim olduğunu söyledi.

        Mengü'nün bu sözlerine bir destek de bir diğer muhalif Aslı Aydıntaşbaş'tan geldi. Aydıntaşbaş yaptığı paylaşımda, "Nevşin doğru söylüyor. Dış dünyada hava dönüyor." ifadelerini kullandı.

        FİRARİ DÜNDAR AĞLADI: YOK OLMAKLA KARŞI KARŞIYAYIZ
        Almanya'da bulunan firari gazeteci Can Dündar da Avrupa'da ibrenin Erdoğan'dan tarafa dönmesi nedeniyle adeta ağladı. Bağış musluklarının kesildiğini söyleyerek destek talep eden firari Dündar, "Bağışlarımız kesildi. Avrupa'daki sürgün medyası yok olmakla karşı karşıya." ifadelerini kullandı. Tahıl ve enerji krizi gibi küresel sorunlarda oynadığı rol nedeniyle Avrupa'nın Başkan Erdoğan'a muhtaç olduğunu söyleyen Dündar, "Avrupa'da kilit bir role sahip. İsveç gibi ülkeler Erdoğan için anayasalarını değiştiriyor." ifadelerini kullandı.


        İSMAİL SAYMAZ ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞMIŞ, FIRÇAYI YİYİNCE KALDIRMIŞTI
        CHP yandaşı bir diğer İsmail Saymaz, geçtiğimiz aylarda ORC'nin seçim anketini paylaşarak İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon'da AK Parti'nin en az yüzde 30 oyla birinci parti olduğunu söylemişti.

        Saymaz, daha sonrasında fırça yiyince paylaşımını kaldırmak zorunda kalmıştı.

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