Firari Can Dündar ağladı, Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş 6'lı masaya salladı! Muhalif medya tutuştu

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefette adeta "aday enflasyonu" yaşanırken, Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı seçim hazırlıklarını gümbür gümbür sürdürüyor.
Defalarca bir araya gelen 6'lı masadan henüz bir aday çıkmazken; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki soğuk savaş devam ediyor.
MUHALİF MEDYA TUTUŞTU
6'lı masada yaşanan bu çıkmaz, muhalif medyayı da germeye başladı. Haftalar öncesinde algıya başlayarak "Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun seçimi kazanır" propagandasını piyasaya sürerek muhalefet adına tarihin en kolay seçimi olacağını iddia eden muhalifler, seçim tarihi yaklaştıkça rüzgarın tersine dönmesiyle adeta çarpıldı.
NEVŞİN'DEN MUHALEFETE: BECERİKSİZLER
Muhalif gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı yayınla muhalefete eleştiriler yağdırdı. Muhalefete "beceriksiz" diyerek yüklenen Mengü, Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağı yönünde bir havanın hakim olduğunu söyledi.