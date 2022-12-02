Firari Can Dündar ağladı, Nevşin Mengü ve Aslı Aydıntaşbaş 6'lı masaya salladı! Muhalif medya tutuştu

FİRARİ DÜNDAR AĞLADI: YOK OLMAKLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Almanya'da bulunan firari gazeteci Can Dündar da Avrupa'da ibrenin Erdoğan'dan tarafa dönmesi nedeniyle adeta ağladı. Bağış musluklarının kesildiğini söyleyerek destek talep eden firari Dündar, "Bağışlarımız kesildi. Avrupa'daki sürgün medyası yok olmakla karşı karşıya." ifadelerini kullandı. Tahıl ve enerji krizi gibi küresel sorunlarda oynadığı rol nedeniyle Avrupa'nın Başkan Erdoğan'a muhtaç olduğunu söyleyen Dündar, "Avrupa'da kilit bir role sahip. İsveç gibi ülkeler Erdoğan için anayasalarını değiştiriyor." ifadelerini kullandı.