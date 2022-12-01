Yargıtay darbeci SAT'çıların cezasını az buldu! 26 sanık hakkında yeniden yargılama

YARGITAY, BAZI SANIKLARIN CEZALARINI BOZDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararı üzerinde yaptığı temyiz incelemesini tamamlayarak 26 sanık yönünden kararı bozdu.

Bozma ilamında, "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olan başka dosya sanığı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın sözde mahrem imamların da katıldığı darbe planlama toplantılarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı birliklerin darbeye girişimine ilişkin faaliyetlerinin planlaması ve koordine edilmesi konusunda görevlendirildiği belirtildi.

Kararda, 11 Temmuz 2016'da İstanbul Çengelköy'de bulunan bir örgüt evinde davanın sanıklarından Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığında görevli sanık Kurmay Binbaşı Hakan Egemen'in de katılımıyla toplantı yapıldığı, Harmancık'ın burada darbe teşebbüsünün yapılacağı günü söylediği anlatıldı.

Darbe girişimi için Sualtı Savunma Grup Komutanlığında yapılan hazırlıklara değinilen kararda, sanık Egemen'in davanın bazı sanıklarının izinlerini iptal ettiği ve bazı personelin ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri'yle ortak yapılacak tatbikat için 11-14 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan eğitime katılmasının Egemen tarafından engellendiği anlatıldı.

Söz konusu eğitim kapsamında tahrip eğitimleri yapılacağı gerekçesiyle cephanelikten patlayıcı alındığı belirtilen kararda, 14 Temmuz'da tahrip eğitimi yapılmasına karşın herhangi bir patlama sesinin duyulmadığı ve patlayıcı maddelerin sarf edildiğine dair kayıt tutulmadığı ve bundan dolayı patlayıcıların gerçekten kullanılıp kullanılmadığının belirlenemediğine işaret edildi.

Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığında yapılan hazırlıklara yer verilen ilamda, sanık Egemen'in hafif silah ambar sorumlusuyla görüşerek hafif silahların cinsi, miktarı ve nerede depolandıkları hakkında bilgi almaya çalıştığı, silahların Sualtı Savunma Grup Komutanlığına getirilip getirilemeyeceğini sorduğu ve sanık Nihat Çengel'in silah temizliği bahanesi ile getirilebileceğini bildirdiği belirtildi.