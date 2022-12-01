Sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı! Vatandaşlardan devlete teşekkür: Dünyada böyle bir imkân sunan yok

Sabah'ta yer alan habere göre şuana kadar çekilen kuralar sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar ise adeta mutluluktan uçuyor.

İşte söyledikleri:

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Furkan Gürsul (Elazığ): 28 yaşındayım. Genç kontenjanından başvurmuştum. Devletimize teşekkür ediyorum, bize bu imkânı sundular. İhtiyacım vardı, evimiz yoktu. Kısmet işi, sevindim. Allah devletimize zeval vermesin.

"DÜNYADA BÖYLE BİR İMKÂN SUNAN YOK"

Yusuf Bulut (Elazığ): Kendimi bildim bileli kiracıydım. Toplu paramız olmadığı için ev alamadım. TOKİ'ye sürekli başvuruyordum. Bu proje olmasaydı ev sahibi olmamız hayaldi. Devletimiz bu imkânı sundu. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Dünyada böyle bir imkân sunan yok.

'BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIK'

Recep Korkmaz (Gaziantep): Yeni evlendim. Şansımı denedim. Rabbim kısmet etti, bize çıktı. Evimize geçtiğimizde daha da mutlu olacağız. Çıktığını öğrendiğimde çok büyük bir sevinç yaşadık.

Sinan Emin Kızıkoğlu (Gaziantep-Şehitkamil): Genç kontenjanından başvurmuştum. Yeni evlendim, evim yoktu. Bize çıkması çok iyi oldu. Mutlu olduk ve çok sevindik.

Ahmet Furkan Yılmaz (Erzurum): 22 yaşındayım. Genç kontenjanından başvurmuştum. Bana çıktığına inanamadım, 10 defa kontrol ettim. Çok kolay bir ödeme şekliye ev sahibi olacağım. Bu projeden çıkmasaydı belki de yıllarca bekleyecektim.