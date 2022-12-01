Sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı! Vatandaşlardan devlete teşekkür: Dünyada böyle bir imkân sunan yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde heyecan devam ediyor. 500 bin konutu kapsayan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesinin ilk etabındaki 250 bin konutun hak sahiplerini belirlemek için çekilen kuralar devam ediyor.
BOLU VE KARAMAN'DA KURA ÇEKİLİŞİ
Proje kapsamında Bolu ve Karaman'da 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek olan kura çekilişi bugün başlıyor. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre bugün itibarıyla bir haftalık süre içerisinde 13 bin 807 hak sahibi için 7 ilde gerçekleştirilecek kuraların illere göre dağılımı ve tarihleri ise şöyle:
1 Aralık 2022: Bolu - 902 konut
1 Aralık 2022: Karaman - 751 konut
2-3 Aralık 2022: Düzce - 1100 konut
2-7 Aralık 2022: Konya - 7 bin 655 konut
4-5 Aralık 2022: Zonguldak - 1650 konut
6 Aralık 2022: Bartın - 850 konut
7 Aralık 2022: Karabük - 899 konut