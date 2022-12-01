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    • 01.12.2022 09:29
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    Sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı! Vatandaşlardan devlete teşekkür: Dünyada böyle bir imkân sunan yok

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesinde heyecan devam ediyor. Proje kapsamında Bolu ve Karaman'da bugün başlayıp olan kura çekimiyle 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek olan kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesinde şu ana kadar çekilen kuralarda hak sahibi olan vatandaşlar “Devletimiz bu imkânı sundu. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Dünyada böyle bir imkân sunan yok.” sözleriyle yaşadıkları sevinci anlattı.

    takvim.com.tr
    TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde heyecan devam ediyor. 500 bin konutu kapsayan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesinin ilk etabındaki 250 bin konutun hak sahiplerini belirlemek için çekilen kuralar devam ediyor.

    BOLU VE KARAMAN'DA KURA ÇEKİLİŞİ
    Proje kapsamında Bolu ve Karaman'da 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek olan kura çekilişi bugün başlıyor. Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

    Sabah'ta yer alan habere göre bugün itibarıyla bir haftalık süre içerisinde 13 bin 807 hak sahibi için 7 ilde gerçekleştirilecek kuraların illere göre dağılımı ve tarihleri ise şöyle:

    1 Aralık 2022: Bolu - 902 konut

    1 Aralık 2022: Karaman - 751 konut

    2-3 Aralık 2022: Düzce - 1100 konut

    2-7 Aralık 2022: Konya - 7 bin 655 konut

    4-5 Aralık 2022: Zonguldak - 1650 konut

    6 Aralık 2022: Bartın - 850 konut

    7 Aralık 2022: Karabük - 899 konut

        TOKİ'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında bugüne kadar çekilen kuralar sonucunda 51 bin 256 vatandaş hak sahibi olurken yeni yuvalarına kavuşmak için gün sayan vatandaşlar duygularını anlattı.

        Sabah'ta yer alan habere göre şuana kadar çekilen kuralar sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar ise adeta mutluluktan uçuyor.

        İşte söyledikleri:

        "ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"
        Furkan Gürsul (Elazığ): 28 yaşındayım. Genç kontenjanından başvurmuştum. Devletimize teşekkür ediyorum, bize bu imkânı sundular. İhtiyacım vardı, evimiz yoktu. Kısmet işi, sevindim. Allah devletimize zeval vermesin.

        "DÜNYADA BÖYLE BİR İMKÂN SUNAN YOK"
        Yusuf Bulut (Elazığ): Kendimi bildim bileli kiracıydım. Toplu paramız olmadığı için ev alamadım. TOKİ'ye sürekli başvuruyordum. Bu proje olmasaydı ev sahibi olmamız hayaldi. Devletimiz bu imkânı sundu. Kira öder gibi ev sahibi olacağız. Dünyada böyle bir imkân sunan yok.

        'BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIK'
        Recep Korkmaz (Gaziantep): Yeni evlendim. Şansımı denedim. Rabbim kısmet etti, bize çıktı. Evimize geçtiğimizde daha da mutlu olacağız. Çıktığını öğrendiğimde çok büyük bir sevinç yaşadık.

        Sinan Emin Kızıkoğlu (Gaziantep-Şehitkamil): Genç kontenjanından başvurmuştum. Yeni evlendim, evim yoktu. Bize çıkması çok iyi oldu. Mutlu olduk ve çok sevindik.

        Ahmet Furkan Yılmaz (Erzurum): 22 yaşındayım. Genç kontenjanından başvurmuştum. Bana çıktığına inanamadım, 10 defa kontrol ettim. Çok kolay bir ödeme şekliye ev sahibi olacağım. Bu projeden çıkmasaydı belki de yıllarca bekleyecektim.

        "DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ"
        Kemal Talas (Mardin-Artuklu): 5 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri ev sahibi olmanın hayalini kurdum. Özellikle son iki yıldır çok büyük hayalini kuruyorduk. Bekledik. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, böyle bir imkân sağladı. Biz de başvurduk. Ve büyük bir sevinç yaşadık. Mardin Artuklu projesinden ev sahibi olduk. Biz devletimize güveniyoruz. Hayallerimiz gerçek oldu.

        'EV ÇIKTIĞINDAN BERİ ÇOK MUTLUYUZ'
        Remziye Kurt (Van): Kuralar neticesinde ev çıktığından beri çok mutluyuz. Aşırı sevinçliyiz. Allah umarım herkese nasip eder. Bu benim için büyük bir avantaj oldu. 8 yıldır evliydik ve kiradaydık. Çıkınca eşimle birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Sadece biz değil, ailemiz de büyük bir mutluluk ve sevinç yaşadı. Duyduğumuzda gözyaşlarımızı tutamadık. O denli sevindik.

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