TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık, Dörtdivan...
TOKİ Bolu kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itiberen yükseldi. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. 1 Aralık Perşembe günü Bolu ve Karaman kura sonuçları belli olacak. İşte TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ haberimizde!
01.12.2022 09:12 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:12
TOKİ Bolu kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Kura çekimleri son hızda devam ederken bugün Bolu kura çekimi sonuçları belli oluyor. İşte TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık, Dörtdivan...
TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 5 ilçede toplamda 902 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bolu kura çekilişi, 1 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.