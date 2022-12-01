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Haberler Ekonomi TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık, Dörtdivan...

TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık, Dörtdivan...

TOKİ Bolu kura sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itiberen yükseldi. 81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. 1 Aralık Perşembe günü Bolu ve Karaman kura sonuçları belli olacak. İşte TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ haberimizde!

takvim.com.tr
01.12.2022 09:12 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:12
TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık, Dörtdivan...

TOKİ Bolu kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Kura çekimleri son hızda devam ederken bugün Bolu kura çekimi sonuçları belli oluyor. İşte TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık, Dörtdivan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık, Dörtdivan...

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 5 ilçede toplamda 902 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bolu kura çekilişi, 1 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık, Dörtdivan...

1 Aralık 2022 perşembe günü saat 10.00'da başlayacak olan kuralar, Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak Böylece Bolu TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor.

TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık, Dörtdivan...

BOLU TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ BOLU canlı KURA SONUÇLARI! Bolu 908 konut 2+1 3+1 TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Gökçesu, Merkez, Yeniçağa, Kıbrısçık, Dörtdivan...

TOKİ BOLU KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Bolu evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Bolu Dörtdivan 2. etap 94 Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

Bolu Mengen Gökçesu 2. etap 204 / Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

Bolu Merkez 200 2. etap Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

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