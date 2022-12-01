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    • 01.12.2022 09:55
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    AK Parti'den kadınlara özel program: İlk dersi Başkan Erdoğan verecek

    AK Parti Siyaset Akademisi kayıtları 3 Aralık’ta sona erecek. Kadınların 3 haftada 8 farklı ders göreceği akademiye kayıt için parti üyeliği şartı aranmazken ilk dersi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek

    Kadınlara özel akademi! İlk ders Başkan Erdoğan’dan

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi kadın programında 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümünde İstanbul'da ilk dersi verecek.

    SADECE KADINLAR KATILABİLECEK
    AK Parti, daha çok insanın siyasette yer almasını desteklemek için her yıl düzenlediği siyaset akademisini bu yıl sadece kadınlara ayırdı.

    SON KAYIT GÜNÜ
    Siyaset akademisi kadın programı başvuruları başladı. Akademiye kayıt için son gün 3 Aralık olarak belirlendi ve kayıt için parti üyeliği şartı da aranmıyor. Amaç her alanda olduğu gibi siyaset alanında da daha çok kadının söz ve bilgi sahibi olması. Kadınlar, 3 hafta sürecek akademide 8 farklı ders alacak.

    İLK DERS BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
    AK Parti siyaset akademisi kadın "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" sloganı ile 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde başlıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; anlamlı günde ilk dersi de Başkan Erdoğan verecek.

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    Haberler Güncel AK Parti'den kadınlara özel program: İlk dersi Başkan Erdoğan verecek
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