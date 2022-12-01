AK Parti'den kadınlara özel program: İlk dersi Başkan Erdoğan verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi kadın programında 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümünde İstanbul'da ilk dersi verecek.
SADECE KADINLAR KATILABİLECEK
AK Parti, daha çok insanın siyasette yer almasını desteklemek için her yıl düzenlediği siyaset akademisini bu yıl sadece kadınlara ayırdı.
SON KAYIT GÜNÜ
Siyaset akademisi kadın programı başvuruları başladı. Akademiye kayıt için son gün 3 Aralık olarak belirlendi ve kayıt için parti üyeliği şartı da aranmıyor. Amaç her alanda olduğu gibi siyaset alanında da daha çok kadının söz ve bilgi sahibi olması. Kadınlar, 3 hafta sürecek akademide 8 farklı ders alacak.
İLK DERS BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
AK Parti siyaset akademisi kadın "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" sloganı ile 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde başlıyor. Sabah'ta yer alan habere göre; anlamlı günde ilk dersi de Başkan Erdoğan verecek.