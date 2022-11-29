1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ || TOKİ YENİ KURA TARİHLERİ || İstanbul, İzmir, Malatya, Konya TOKİ sonuçları...

TOKİ kura tarihleri haftalık olarak yayınlanıyor. 1-7 aralık haftasına ait olan kura takviminin yayınlanmasıyla çekiliş tarihleri vatandaşlar tarafından hızla araştırılmaya başlandı. Birçok ilde tamamlanan çekilişlerin yanı sıra kendi illerindeki kurayı heyecanla bekleyenler 7 Aralık gününü iple çekiyor.. İşte 1-7 Aralık 2022 kura tarihleri...