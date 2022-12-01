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    • 01.12.2022 18:42
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    Son dakika: Kırmızı bültenle aranan firari Serkan Akbaba Almanya'da yakalandı! Resmi açıklama geldi

    Son dakika haberi... Yurt dışında kırmızı bültenle 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından aranan firari Serkan Akbaba, İnterpol-Europol tarafından Almanya'da yakalandı.

    takvim.com.tr
    Kırmızı bültenle aranıyordu! Almanya’da yakalandı
    Firari Serkan Akbaba, İnterpol-Europol tarafından Almanya'da paketlendi. Akbaba, yurt dışında kırmızı bültenle 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından aranıyordu.

    Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı.



    Açıklamada, "Serkan Akbaba, 30.11.2022 tarihinde İnterpol Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kırmızı bültenle aranan firari Serkan Akbaba Almanya'da yakalandı! Resmi açıklama geldi
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