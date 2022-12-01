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    • 01.12.2022 18:47
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    Ölüme kalkış! Bursa'da düşen uçağın Yunuseli Havaalanı'ndaki son görüntüleri

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Öte yandan düşen eğitim uçağının kalkışına hazırlanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte anbean o görüntüler...

    takvim.com.tr
    Ölüme kalkış!

    Bursa'da düşen eğitim uçağının kalkışına hazırlanmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Bursa'da düşen uçağın Yunuseli Havaalanı'ndaki son görüntüleri



    Söz konusu görüntülerde, TC-UHY kuyruk numaralı uçağın Yunuseli Havaalanı'nda saat 13.20'de uçağın piste çıktığı görülüyor.



    Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal yönetimindeki uçağın bir süre ilerledikten sonra pervanelerinin dönmeye başlaması ve havalanmaya hazırlanması da kayıtlarda yer aldı.



    Uçağın, kalkışından sonra Sakarya'nın Pamukova ilçesine indiği, buradan tekrar havalanıp Bursa'ya dönerken Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali yakınında araziye düştüğü öğrenildi.



        Olayda, pilot Köksal'ın yanı sıra uçakta bulunan Burcu Sağlam da hayatını kaybetmişti.

        HAVALANMADAN KISA BİR SÜRE ÖNCE ARKADAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
        Bursa'da düşen eğitim uçağının pilotunun havalanmadan kısa süre önce telefonla görüştüğü arkadaşı olayı anlattı.

        Enkazın bulunduğu bölgeye gelen öğretmen pilot Vedat Sarıkaya, yaşamını yitiren Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal ile çok yakın arkadaş olduğunu söyledi.

        Köksal'ın işini seven biri olduğunu belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "Ben kendisiyle havada bir iki kere telefonla görüştüm, olaydan yaklaşık yarım saat öncesi. Sonra zaten takip ediyorduk kendisini. Hava şartları aniden çok hızlı değişime girdi, çok hızlı değişti, bir anda kapattı. Görüş neredeyse çok az, 200 metrelere düştü, hemen arkasından aradık ama irtibat koptu. Takip ediyorduk kendisini, geri dönmesini söyledik ama ondan sonra çok hızlı gelişti, irtibatımız koptu."

        Uçağın, Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalktığını dile getiren Sarıkaya, Sakarya'nın Pamukova ilçesine gittiğini ve geri dönüşte kazanın meydana geldiğini aktardı.

        "ÇOK İYİ BİR PİLOTTU KENDİSİ, TİTİZ VE DİKKATLİYDİ"
        Vedat Sarıkaya, "Geçen hafta beraber uçmuştuk. Çok iyi bir pilottu kendisi, çok titiz ve dikkatli." dedi.
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