Hepsi sayıştay raporunda! CHP’li İBB’nin şirketleri liyakatsiz atamalarla dolu...

Böylece İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısı iki yılda 112 kişi arttı. Sabah'taki habere göre Sayıştay'ın raporunda konuya ilişkin bölümde İstanbul Borsası üzerinden çarpıcı bir tespit ortaya konuldu.





İşte Sayıştay raporundaki ilgili bölümlerin özeti:

"İdarenin pay sahibi olduğu şirketlerinde Belediye tüzel kişiliğini yönetim kurulunda temsil etmek üzere belirlenen gerçek kişilerin, yöneticilik sıfatını haiz olmayan kişiler arasından seçildiği ve aynı zamanda makul seviyenin üzerinde yönetim kurulu üye sayısı belirlendiği görülmüştür."

YÖNETİCİLİK VASFI TAŞIMAYANLAR GÖREVLENDİRİLDİ

"Yapılan incelemede, İdarenin sermaye çoğunluğuna sahip olduğu şirketlerde, şirket genel kurulu tarafından belirlenen yönetim kurulu üyelerinin bazılarının Belediyede yöneticilik vasfını taşımadığı, idarede veya bağlı idarede danışman, koordinatör, müdür yardımcısı veya memur olarak görev yapan kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak belirlendiği, anonim şirketlerde yönetim organı olarak genel müdürlük müessesi yer almadığı halde, yönetim kurullarında genel müdür olarak bazı kişilerin de yer aldığı görülmektedir.. Bunların dışında İdarede görev yapmayan kişilerin de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı tespit edilmiştir."

"6102 sayılı Kanun'un 18'inci maddesine göre her tacir, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Buna göre Şirket yönetiminde yer alanların, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünü her işlemde uygulamaları zaruridir."

"6 Ocak 2022 tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) kayıtlı 596 şirketin yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu üye sayısı toplam 3.744 olup şirket başına ortalama 6,3 kişi düşmektedir. Ayrıyeten borsada işlem gören en büyük otuz şirketin (BİST30) toplam yönetim kurulu başkan ve üye sayısı 272 olup ortalama olarak şirket başına 9 kişi düşmektedir. İBB'nin iştiraklerine ilişkin duruma bakıldığında ise, 30 iştirak şirketinde yönetim kurulu başkanı ve üyesi olarak görevlendirilen toplam kişi sayısı 471 olup şirket başına ortalama 15,7 kişi düşmektedir. Türkiye'de faaliyet hacmi ve mali büyüklük olarak sektörlerinin önde gelen şirketlerindeki durum, yukarıda belirtilen sayılarda olmasına rağmen, İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısının makul ve mutat sayının üstünde olduğu aşikardır. Dolayısıyla makul bir sayının belirlenmesi hem şirketlerin menfaatleri hem de Belediye menfaatleri açısından önem arz etmektedir."

"5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26'ncı maddesi, kişilere değil kuruma yönelik bir düzenleme olup, iştirak şirketlerinde görev verilebilecek kişileri belirlemektedir. Bu düzenleme, genel sekreter ve yöneticilik sıfatını haiz personele mutlaka yönetim kurulu üyeliği görevini verilmesini emretmemekle birlikte, iştirak şirketlerde görev verilebilecek personeli kısıtlamaktadır. Bu hükümden ortaya çıkan sonuç belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını sahip olmayanlara belediyenin iştiraki olan şirketlerde görev verilemeyeceğidir."

"Şirketlerin sermaye yapıları dikkate alındığında kamu kaynağını etkileme riskini içerdiğinden ve ayrıca her tacirin ticari faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi davranması gerektiği de düşünüldüğünde yönetim kurulu üye sayılarının makul seviyelerde tutulmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Etkin, verimli politikalar ile şirket sermayelerinin güçlendirilmesinin dolayısıyla kamu kaynağının güçlendirilmesi anlamına geleceği değerlendirilmektedir."

"Netice olarak, yönetim kurullarında İdareyi temsil edeceklerin İdarede yöneticilik vasfına sahip olması, yönetim kurulu üye sayısının ise, makul düzeyde ve diğer özel sektör şirketlere kıyasla mutat olan sayılarda olması gerektiği değerlendirilmiştir."

CHP'DE SEÇİM KAZANAMAYANLARIN İBB YÖNETİMİNE GÖNDERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde partide görev yapan ve seçim kazanamayan nerdeyse tüm isimlerin, İBB'de yönetici olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP'DEN İBB'YE DİREKT GEÇİŞ

BİMTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Resul Emrah Şahan, CHP Ataşehir eski İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve CHP Adalar eski İlçe Başkanı Hıdır Delipınar ise yönetim kuruluna getirildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın İSYÖN Başkanı olurken, CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Ferhat Epözdemir ise yönetim kurulu üyesi yapıldı.