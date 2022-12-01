Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.12.2022 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2022 11:31
    ABONE OL

    Şanlıurfa'da kahreden olay: Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde acı bir olay yaşandı. 3 aylık oğlu Osman'ı emziren anne Zeliha Tanış, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    AA
    Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

    Asya Mahallesi'nde, 3 aylık oğlu Osman'ı emziren anne Zeliha Tanış, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    SOLUK BORUSUNA SÜT KAÇTI
    Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Borsa’dan rekor üstüne rekor! Dün kapanış bugün açılış
    Haberler Güncel Şanlıurfa'da kahreden olay: Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
        SON DAKİKA