Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki yılın son MGK'sı bugün toplanıyor! Masada kara harekatı var

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.
GÜNDEM PENÇE KILIÇ HAREKATI
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele. Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı ele alınacak.
Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekatı için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak.
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK
Yılın 6'ncı ve son MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.
FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.