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    • 01.12.2022 08:03
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    Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki yılın son MGK'sı bugün toplanıyor! Masada kara harekatı var

    Son dakika haberi! Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele. Toplantıda Pençe Kılıç Harekatı ele alınırken Suriye’nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekatı için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak. Toplantıda, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masada olacak.

    takvim.com.tr
    Yılın son MGK’sı toplanıyor!

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

    GÜNDEM PENÇE KILIÇ HAREKATI
    Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele. Toplantıda hem havadan hem de karadan cezalandırma atışlarıyla devam eden Pençe Kılıç Harekatı ele alınacak.

    Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığına yönelik yeni bir kara harekatı için çok yönlü değerlendirmeler yapılacak.

    IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR DEĞERLENDİRİLECEK
    Yılın 6'ncı ve son MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda gelinen son durum da değerlendirilecek.

    FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede alınacak ilave tedbirler görüşülecek.

        Toplantının bir diğer gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar konuşulacak.

        TAHIL SEVKİYATININ GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK
        Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları da kapsamlı olarak ele alınacak konular arasında.

        Kurul üyeleri, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam eden Atina yönetiminin kışkırtıcı eylemlerine karşı atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin görüşmelerde gelinen aşama da masada olacak.

        Ayrıca Kıbrıs, Irak, Libya ve Kafkasya'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yapılacak.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki yılın son MGK'sı bugün toplanıyor! Masada kara harekatı var
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