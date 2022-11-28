Yeni harekat an meselesi! Stratejik hedef: Minak Havalimanı
Türkiye terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için kara harekatına hazırlanıyor. Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan 3 bölgeyi işaret etti ve kara harekatının sinyalini verdi. Mehmetçik ile birlikte kara operasyonuna destek verecek Suriye Milli Ordusu'da hazırlıklarını tamamladı. Artık gözler Ankara'ya çevrilerek gelecek emir bekleniyor. Halep'in kuzeyindeki stratejik öneme sahip Minak Havalimanı, Marenaz ve Tel Rıfat ise Mehmetçiğin öncelikli hedefinde bulunuyor. İşte detaylar...
Türkiye terör örgütü PKK'yı kaynağında kurutmak için kara harekatına hazırlanıyor. Pençe Kılıç Harekatı ile Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedefleri imha edilirken, Başkan Erdoğan 3 bölgeyi işaret etti ve kara harekatının sinyalini verdi.
"KARADAN DA TEPELERİNE BİNECEĞİZ"
Erdoğan geçtiğimiz hafta TBMM'de yaptığı toplantıda mesajını net bir şekilde verirken şunları söyledi;
"Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle rahatsızlık duymasınlar, tam tersine bizim attığımız bu adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır. Sınırları içindeki diğer devletlerin varlığından, envaiçeşit terör örgütünün faaliyetinden rahatsız olmayanların Türkiye'ye karşı farklı tavır sergilemeleri, kendi halklarıyla yönetimlerinin bağlarını zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. Bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir."
GÖZLER ANKARA'YA ÇEVRİLDİ: HEDEF MİNAK HAVALİMANI
Mehmetçik ile birlikte kara operasyonuna destek verecek Suriye Milli Ordusu'da hazırlıklarını tamamladı. Artık gözler Ankara'ya çevrildi, gelecek emir bekleniyor.
Halep'in kuzeyindeki stratejik öneme sahip Minak Havalimanı, Marenaz ve Tel Rıfat ise Mehmetçiğin öncelikli hedefinde bulunuyor. Uğur Yıldırım, Minak Cephe hattında kırmızı alarmda nöbet tutan Suriye Milli Ordusu savaşçılarını ve artık kullanılamaz hale gelen Minak Askeri Üssü'nü görüntüledi.
2016 yılından beri terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan askeri havalimanı Azez'e bağlı Minak köyünde bulunuyor. Cephe hattında Suriye Milli Ordusu ile PKK/YPG'li teröristler arasında her gün taciz atışları yapılıyor. Mehmetçik, Pençe Kılıç Harekatı ile Minak hattında bulunan terör hedeflerini hava ve kara destek ateş destek unsurları ile günlerdir vuruyor.