Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10 milyarlık kaynak teröre değil halkın hizmetine sunuldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, terör örgütü ile irtibatları dolayısıyla belediye başkanlarının görevden alındığı bölgelerdeki hizmet ve yatırımlarda adeta patlama yaşandı.
Görevlendirme yapılan belediyelerde 2016-2019 arasında toplam 94 belediyede hizmet ve yatırımların toplam tutarı 7.5 milyar lira oldu. 2019-2022 arasında ise 10 milyar lira kaynak, yatırım ve hizmetler için kullanıldı.
15 milyar lira da borç ödemesi yapıldı. Terör örgütünün zarar verdiği yapılar ayağa kaldırılırken, bölgenin çehresi değişti. Geçen kısa süre içerisinde yapılan hizmetlerden bazıları şöyle: