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    • 01.12.2022 07:11
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    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10 milyarlık kaynak teröre değil halkın hizmetine sunuldu

    Son dakika haberi! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, terör örgütü ile irtibatları dolayısıyla belediye başkanlarının görevden alındığı bölgelerdeki hizmet ve yatırımlarda adeta patlama yaşandı. Bölgede teröre karşı yürütülen etkin mücadele, sportif etkinlikler ve kültürel faliyetlerin yanı sıra eğitim ve turizmi de canlandırdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    10 milyarlık kaynak teröre değil halkın hizmetine!
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    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, terör örgütü ile irtibatları dolayısıyla belediye başkanlarının görevden alındığı bölgelerdeki hizmet ve yatırımlarda adeta patlama yaşandı.

    Görevlendirme yapılan belediyelerde 2016-2019 arasında toplam 94 belediyede hizmet ve yatırımların toplam tutarı 7.5 milyar lira oldu. 2019-2022 arasında ise 10 milyar lira kaynak, yatırım ve hizmetler için kullanıldı.

    15 milyar lira da borç ödemesi yapıldı. Terör örgütünün zarar verdiği yapılar ayağa kaldırılırken, bölgenin çehresi değişti. Geçen kısa süre içerisinde yapılan hizmetlerden bazıları şöyle:

        Diyarbakır'da Sur olayları sırasında terör örgütü mensuplarınca yakılarak kullanılamaz hale getirilen tarihi Kurşunlu Camii onarıldı, özel sistemle ışıklandırıldı. Diyarbakır'da 391 yataklı misafirhane yapıldı.



        Mardin'de süt sağım makinesi verilerek elde edilen süt miktarları arttı. Derik'te günlük 20 ton üretim kapasiteli zeytin ve zeytinyağı entegre tesisi kuruldu.

        Van Gevaş'ta 3 bin 200 metrelik beton kanalla 3 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu.

            Batman'da katı atık entegre tesisi yılda ortalama 14 milyon 300 bin ton metan gazını bertaraf edip 35 bin 700 hanenin ihtiyacını karşılayan elektrik üretiyor.

            Iğdır'da çok sayıda sosyal alan hizmete açıldı. Yüksekova'da atıksu arıtma tesisi hayata geçti.


            SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER ARTTI
            Bölgede teröre karşı yürütülen etkin mücadele, sportif etkinlikler ve kültürel faliyetlerin yanı sıra eğitim ve turizmi de canlandırdı.

                Sabah'ta yer alan habere göre, Diyarbakır, Van, Hakkâri festivaller, doğa yürüyüşleri, kaya tırmanışları, rafting ve yamaç paraşütü gibi birçok sportif etkinliğin merkezi haline geldi.

                Bir zamanlar terörün kol gezdiği Zap Vadisi sosyal yaşam alanına dönüştü.

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                10 milyarlık kaynak teröre değil halkın hizmetine!
                Haberler Güncel Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10 milyarlık kaynak teröre değil halkın hizmetine sunuldu
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