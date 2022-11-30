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    • 30.11.2022 14:26
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    SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kara harekatı açıklaması tepkisi: Türkiye'yi engellemeye çalışan...

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya ile yapılan görüşmelere ilişkin sorulan soruya "Henüz somut adım göremediğimizi söyledim." dedi. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'nin yapmayı planladığı kara harekatı ile ilgili açıklamasına da tepki göstererek, "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    ABD’ye kara harekatı açıklaması tepkisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ABD'ye kara harekatı açıklaması tepkisi

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Çavuşoğlu "İsveç'te yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu sözlerine "Yaptıkları açıklamalar ve kararlılık güzel ama somut adımlar görmek lazım. Terör örgütlerinin mal varlığı dondurulmalı, suçlular iade edilmeli" diye devam etti.

    Rusya-Ukrayna savaşına yönelik de açıklama yapan Çavuşoğlu "Ukrayna'ya yardımlarımız ortada ve devam ediyoruz. En büyük amacımız diplomasi kaynaklarını açık tutmak" diye konuştu.

    ABD'nin harekat açıklaması için ise Çavuşoğlu "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Gereken cevabı verdik, biz destek bekliyoruz" dedi.

    İSVEÇ, HOLLANDA VE ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE GÖRÜŞME
    Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Parlamento Sarayı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son günündeki oturumlarına katıldı, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

    İlk olarak Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili sosyal medyadaki açıklamasında, Ukraynadaki gelişmeler ve NATOnun genişlemesi gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

    Çavuşoğlu, daha sonra görüştüğü İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile yine Ukrayna'daki son durumu konuştu. Görüşmede ayrıca Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve savunma işbirliği değerlendirildi.

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüşmesinde terörizmle mücadelenin tüm NATO müttefiklerinin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattığını bildirdi.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kara harekatı açıklaması tepkisi: Türkiye'yi engellemeye çalışan...
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