Başkan Erdoğan, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Düzce'yi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiklerini açıkladı. Erdoğan, ''Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı şekilde yürütebileceğiz'' dedi. Peki, Genel hayata etkili afet bölgesi nedir, ne demek? Türkiye'de genel hayata etkili afet bölgeleri nereler, hangi iller? İşte detaylar!
DÜZCE GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Düzce depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Geçen hafta 5,9 şiddetinde depremle sarsılan Düzce'yi 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum. Böylece afet sonrası telafi ve ihya çalışmalarımızı daha hızlı şekilde yürütebileceğiz." ifadelerine yer verdi.
GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NEDİR?
"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" tanımı 7269 sayılı Afetler Kanunu'nun 1. maddesi uyarınca hazırlanan yönetmeliğe göre yapılıyor.
Yönetmelikle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel felaketlerin, ilgili yerin genel hayatına etkili olup olmadığının belirlenmesi için gereken kriterler belirleniyor.
Yönetmelikte kaç nüfuslu yerleşimde, kaç binanın yıkılması ya da oturulamayacak kadar zarar görmesi halinde, afetin yerleşimin genel hayatına etkili sayılacağı belirleniyor.