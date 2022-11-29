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    • 29.11.2022 22:21
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    • 29.11.2022 22:21
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    ABD'den Pençe Kılıç açıklaması: Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi.  Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD karşıtı operasyonların sürdüğü hatırlatılarak, "Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı" denildi.

    ABD’den Pençe Kılıç açıklaması

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi.

    Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD karşıtı operasyonların sürdüğü hatırlatılarak, "Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı" denildi.

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    Haberler Güncel ABD'den Pençe Kılıç açıklaması: Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı
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