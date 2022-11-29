ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD karşıtı operasyonların sürdüğü hatırlatılarak, "Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı" denildi.
- Güncel
- 29.11.2022 22:21
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- 29.11.2022 22:21
ABD'den Pençe Kılıç açıklaması: Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD karşıtı operasyonların sürdüğü hatırlatılarak, "Türkiye'nin bölgedeki operasyonları nedeniyle ortaklarımızla devriyeler azaltıldı" denildi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi.