Nevşin Mengü muhalefeti topa tuttu: Bu kadar mı beceriksizlik olur





"MUHALEFET KAZANACAK HAVASI DAĞILMIŞ DURUMDA"

"Böyle bir tablo ortaya çıktı. Açıkçası hem Doğu'da hem Batı'da uzunca bir süre bunun altını çiziyorduk. Dünyada da beklenti Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacağı yönündeydi. Batılı liderler de Batı'lı şirketler de yatırımlarını ilişkilerini ona göre ayarlıyorlardı. Pek çok şey öteleniyordu Türkiye'de yapılacak anlaşmalar vs... 'Hele bir seçim geçsin de ondan sonra bakarız' havası hakimdi. Bu hava dağılmış durumda. Bu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için de geçerli."

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