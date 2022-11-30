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    • 30.11.2022 23:18
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    Nevşin Mengü muhalefeti topa tuttu: Bu kadar mı beceriksizlik olur

    2023 seçimlerine aylar kalmışken muhalefet cephesinden henüz bir aday ve proje açıklanmadı. Bu durum muhalefete yakınlığıyla bilinen gazetecilerden de tepki topluyor. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, YouTube yayınında muhalefeti beceriksizle suçladı. Birkaç ay öncesine kadar seçimi muhalefetin kazanacağı beklentisinin tersine döndüğünü belirten Mengü; "Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefet alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz.” dedi

    takvim.com.tr
    Nevşin Mengü muhalefeti beceriksizlikle suçladı

    Dokuzuncu toplantısını da geride bırakan altılı masa yine 2023 seçimleri için aday açıklamadı.

    Fondaş gazeteci Nevşin Mengü muhalefete bombardıman


    Bu durum muhalefete yakınlığıyla bilinen gazetecilerden de sert tepkiler görüyor.



    Son olarak, mesleğine YouTube yayınları ile devam eden ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, muhalefeti yerden yere vurdu.

    Yakın zamanda muhalefetten beklentinin yüksek olduğunu, 2023 seçimlerinde iktidarın kaybedeceği algısının tersine döndüğünü söyleyen Mengü, artık hakim havanın Erdoğan'ın kazanacağı yönünde olduğunu söyledi.



    Muhalefete 'beceriksiz' diyen Mengü'nün açıklamaları şu şekilde;

    "MUHALEFETİ ALKIŞLAMAK LAZIM BU KADAR MI BECERİKSİZLİK OLUR"
    "Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefeti alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz. Şu yüzde 100 enflasyonda bile adamlar 'bu seçimi yine Tayyip Erdoğan kazanacak' havasını yaratmayı başardı. İnanamıyorum. Olacak şey değil."



        "MUHALEFET KAZANACAK HAVASI DAĞILMIŞ DURUMDA"
        "Böyle bir tablo ortaya çıktı. Açıkçası hem Doğu'da hem Batı'da uzunca bir süre bunun altını çiziyorduk. Dünyada da beklenti Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacağı yönündeydi. Batılı liderler de Batı'lı şirketler de yatırımlarını ilişkilerini ona göre ayarlıyorlardı. Pek çok şey öteleniyordu Türkiye'de yapılacak anlaşmalar vs... 'Hele bir seçim geçsin de ondan sonra bakarız' havası hakimdi. Bu hava dağılmış durumda. Bu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için de geçerli."

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        Nevşin Mengü muhalefeti beceriksizlikle suçladı
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