Bakan Varank'tan fondaş Nevşin Mengü'ye akademi tokadı: "Geoffrey Fox ile çalıştım ona da yaz istersen belki soruları vermiştir"

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de yaşadığı bir anısını, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı CHP yandaşı Nevşin Mengü'nün hedefi oldu.
BAKAN VARANK'TAN FONDAŞ NEVŞİN MENGÜ'YE AKADEMİ TOKADI | VİDEO İZLE
SKANDAL İFADELERLE VARANK'A SALDIRDI
Kendi zihniyetinin Meclis'te anlatılmasından rahatsızlık duyan Mengü, "Meclis'te bilgi verenlerden bir tanesi de Mustafa Varank'tı. Kendisi ODTÜ mezunu. İmam hatip lisesi mezunu ama ODTÜ İngilizce eğitim veren bir yer. Aslında ilk dersinin hazırlıkta olması lazım. Hazırlığı atladı mı, artık… ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. Anlatabiliyor muyum; o dönemler sorular… Hatırlayın öyle dönemler oldu." diyerek çirkin ve haddini aşan iftiralarla Bakan Varank'ın akademik geçmişini sorgulamaya kalktı.
ONA DA YAZ İSTERSEN, BELKİ SORULARI DAĞITMIŞTIR?
CHP yandaşı iftiracı hadsize dersini veren Bakan Varank, "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?" dedi.
MENGÜ MAĞDURU OYNADI
Varank'ın bu sözlerine karşılık veremeyen Mengü, geri vites yaparak mağdur rolüne bürünerek, "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim. Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!" dedi.