Bakan Varank'tan fondaş Nevşin Mengü'ye akademi tokadı: "Geoffrey Fox ile çalıştım ona da yaz istersen belki soruları vermiştir"

BAKAN VARANK, ANISINI ANLATMIŞ BÜTÜN CHP'LİLER ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde CHP'nin ve yaslandıkları vesayetçilerin gerçek yüzünü özetlemişti.

"FAŞİST ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINI YIKTIK"

ODTÜ'de kendi başından geçen anısını anlatan Bakan Varank, CHP zihniyetiyle ilgili şu sözleri kaydetti:

"Bilim, üniversite, özgürlük... Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bakın biz faşist üniversite anlayışını yıktık. Ve klikçiliği bitirdik. Tek tip zihniyeti alaşağı ettik. Üniversiteleri ideolojileri siyasetin arka bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik. Değerli arkadaşlar, ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum."



Bakan Varank bu ifadeleri kullanırken CHP sıralarında kahkahalar yükseldi. Varank konuşurken sözünü kesen CHP'lilere karşı, "Bakın ben size hikayemi anlatayım. Bakın bakalım üniversiteler nereden nereye gelmiş." ikazında bulundu.

"ODTÜ'YE İLK 1000'DE GİRDİM"

Sözlerine devam eden Varank, ODTÜ'de okurken başından geçen ibretlik olayı şu sözlerle anlattı: "Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. 1999 mezunuyum. 28 Şubat'ın en cafcaflı zamanlarında ODTÜ'de okudum. Ve ODTÜ'ye ilk 1000. sıralamada başarılı olarak girdim.

ÜNİVERSİTE HAYATININ İLK DERSİNİ CHP'Lİ AYŞE AYATA'DAN ALDI

Ben ODTÜ'ye girdiğimde Siyaset Sosyolojisi dersini üniversite hayatımın ilk dersini kimden aldım biliyor musunuz? CHP için çok önemli olan Ayşe Ayata'dan aldım. O ilk derste Ayşe Ayata bana yaptı biliyor musunuz?