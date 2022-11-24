Bakan Nebati "kararlıyız" diyerek duyurdu: 2023'te ikisi de devreye alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son bir yıllık süreçte katılım finans kurumlarının toplam aktiflerinin iki katına çıkarak Eylül 2022 itibarıyla 1,1 trilyon liraya ulaştığını belirterek, "Türk bankacılık sistemindeki payı son 5 yılda yüzde 8,5 seviyesine kadar yükseldi." dedi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı başladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve bu yıl "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.
Dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren organizasyonun açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, tüm dünyada helal endüstrisinin gelişimine önemli katkılar sunan ve küresel arenadaki en büyük "helal organizasyonu" olarak öne çıkan etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu anımsatan Nebati, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarının dünyasına, yani Türkiye Yüzyılı'na hazırlayan, en güzel değerlerimizi yaşayarak örnek teşkil eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü canıgönülden kutluyorum." dedi.
"HELAL ENDÜSTRİSİ OLDUKÇA GENİŞ BİR SEKTÖREL YELPAZEYE YAYILIYOR"
Nureddin Nebati, Müslümanlar olarak sadece yedikleri ve içtikleri gıdalar, kullandıkları ürünlerle değil, hayatın her alanında ve aldıkları her nefeste helal dairesi içinde kalmayı, haram olandan uzak durmayı tercih ettiklerini ve buna özen gösterdiklerini söyledi.
Helalin temiz, faydalı ve güzel olduğunu dile getiren Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Helal ticaret bereketlidir. Velhasıl helal olanda, insanlar için hayat ve mutlak surette bir hayır vardır. Biz Müslümanlar için dünyada büyük önem taşıyan helal endüstrisi, ağırlıklı olarak gıda ürünleriyle bilinse de bununla sınırlı kalmıyor. Finans, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik, lojistik ve turizm gibi oldukça geniş bir sektörel yelpazeye yayılıyor. Helal anlayışının, ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada sağlıklı, hijyenik ve kaliteli olan süreçleri kapsaması, helal sertifikasına sahip ürün ve hizmetlere olan ilginin de her geçen gün artmasını sağlıyor."
"İSLAMİ FİNANS HARİÇ HELAL EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN 2,1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI"
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dünyada 2021 yılı itibarıyla İslami finans hariç helal ekonominin büyüklüğünün 2,1 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "İslami finans hariç helal ekonominin sektörler itibarıyla dağılımında, helal gıda 1,3 trilyon dolarla ilk sırada yer alırken, bu sektörü 295 milyar dolar hacmiyle hazır giyim ve moda, 231 milyar dolarla medya ve 102 milyar dolarla turizm sektörü izliyor. Önümüzdeki dönemde helal ürün ticaretindeki teknik engellerin aşılması da büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında yer alan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nü bu engellerin aşılması için gerekli sistemin oluşturulmasına yönelik düzenlemeleri yapabilecek en uygun platform olarak değerlendiriyor ve destekliyoruz." dedi.
Nebati, helal belgeli ürün hassasiyetinin dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan Müslümanların tüketim alışkanlıkları arasında gün geçtikçe önem kazandığını ifade ederek, bu kapsamda İİT üyesi ülkelerin katkılarıyla hazırlanan standartların etkinleşmesi ve harmonize bir akreditasyon sisteminin hayata geçirilmesiyle helal belgeli ticaret hacminin artacağını öngördüklerini söyledi.
Uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında Türkiye'yi temsil etmesi, helal ürün ve hizmet ticaretinde öncü bir ülke haline getirmesi amacıyla Helal Akreditasyon Kurumu'nu (HAK) hayata geçirdiklerini anımsatan Nebati, "Ayrıca, ülkemizde uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliği ve geçerliliğini desteklemek amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu da (TÜRKAK) çalışmalarına devam ediyor." dedi.
"TÜRKİYE, HELAL TURİZM İÇİN EN ELVERİŞLİ DESTİNASYONLARDAN"
Nureddin Nebati, başta üreticiler olmak üzere helal değer zincirinin paydaş kurum ve kuruluşlarının belirli coğrafi alanlarda kümelenmesiyle "helal parklar" oluşturulduğuna işaret ederek, kendilerinin de Türkiye'de bir Helal Park AŞ kurmayı hedeflediğini söyledi.
Girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) veya girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının (GSYO) helal parklara yatırım yapabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Nebati, Türkiye'yi ziyaret eden Müslüman turistlerin tüm ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilecekleri helal turizm hizmetlerini yaygın bir şekilde sağladıklarını kaydetti.
Nebati, Türkiye'nin, 2030 yılında 2,2 milyar kişiye ulaşması beklen Müslüman nüfusun helal turizm talebini karşılaması bakımından en elverişli destinasyonlardan olduğunu vurguladı.