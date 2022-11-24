Bakan Nebati "kararlıyız" diyerek duyurdu: 2023'te ikisi de devreye alınacak

"HELAL ENDÜSTRİSİ OLDUKÇA GENİŞ BİR SEKTÖREL YELPAZEYE YAYILIYOR"

Nureddin Nebati, Müslümanlar olarak sadece yedikleri ve içtikleri gıdalar, kullandıkları ürünlerle değil, hayatın her alanında ve aldıkları her nefeste helal dairesi içinde kalmayı, haram olandan uzak durmayı tercih ettiklerini ve buna özen gösterdiklerini söyledi.

Helalin temiz, faydalı ve güzel olduğunu dile getiren Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Helal ticaret bereketlidir. Velhasıl helal olanda, insanlar için hayat ve mutlak surette bir hayır vardır. Biz Müslümanlar için dünyada büyük önem taşıyan helal endüstrisi, ağırlıklı olarak gıda ürünleriyle bilinse de bununla sınırlı kalmıyor. Finans, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik, lojistik ve turizm gibi oldukça geniş bir sektörel yelpazeye yayılıyor. Helal anlayışının, ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada sağlıklı, hijyenik ve kaliteli olan süreçleri kapsaması, helal sertifikasına sahip ürün ve hizmetlere olan ilginin de her geçen gün artmasını sağlıyor."

"İSLAMİ FİNANS HARİÇ HELAL EKONOMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN 2,1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dünyada 2021 yılı itibarıyla İslami finans hariç helal ekonominin büyüklüğünün 2,1 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "İslami finans hariç helal ekonominin sektörler itibarıyla dağılımında, helal gıda 1,3 trilyon dolarla ilk sırada yer alırken, bu sektörü 295 milyar dolar hacmiyle hazır giyim ve moda, 231 milyar dolarla medya ve 102 milyar dolarla turizm sektörü izliyor. Önümüzdeki dönemde helal ürün ticaretindeki teknik engellerin aşılması da büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında yer alan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nü bu engellerin aşılması için gerekli sistemin oluşturulmasına yönelik düzenlemeleri yapabilecek en uygun platform olarak değerlendiriyor ve destekliyoruz." dedi.

Nebati, helal belgeli ürün hassasiyetinin dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan Müslümanların tüketim alışkanlıkları arasında gün geçtikçe önem kazandığını ifade ederek, bu kapsamda İİT üyesi ülkelerin katkılarıyla hazırlanan standartların etkinleşmesi ve harmonize bir akreditasyon sisteminin hayata geçirilmesiyle helal belgeli ticaret hacminin artacağını öngördüklerini söyledi.

Uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında Türkiye'yi temsil etmesi, helal ürün ve hizmet ticaretinde öncü bir ülke haline getirmesi amacıyla Helal Akreditasyon Kurumu'nu (HAK) hayata geçirdiklerini anımsatan Nebati, "Ayrıca, ülkemizde uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliği ve geçerliliğini desteklemek amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu da (TÜRKAK) çalışmalarına devam ediyor." dedi.