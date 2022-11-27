Gıda krizini çözen Türkiye'den yeni hamle! Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni gaz müjdesi: İlk veriler pozitif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanal 7'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE ENERJİ KRİZİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR
Türkiye'nin komşu ülkelere göre özellikle Avrupa ülkeleri dikkate alındığında birçok yerden gaz tedarik edebilen nadir ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Bakan Fatih Dönmez, ülkemizin gaz tedariki konusunda cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin, ABD'den Körfez ülkelerine, hatta nadir olmakla birlikte Asya Pasifik kaynak noktalarına varıncaya kadar gaz tedarik edebildiğini belirten Bakan Dönmez, "Böyle baktığımızda yaklaşık 15 farklı ülkeden gaz tedarik ediyoruz. Bu bir dağıtım merkezi ve ticaret merkezi olmak için yeterli bir kaynak dağılımını içeriyor." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin yaklaşık 6 milyar metreküplük doğal gaz depoları bulunduğunu ve 2 yıl içerisinde bu rakamın 10 milyar metreküpe çıkacağını belirten Bakan Dönmez, "Gaz merkezi olduktan sonra başka ülkeler yine boru hatlarıyla gazlarını Türkiye'ye göndermek isteyecekler, bu yönde istek ve arzular var." dedi.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
GÜNEYDOĞU ASYA'DAN GAZ
"Hem Endonezya, hem de Malezya imkan olursa ürettikleri gazın bir miktarını Türkiye'ye gönderebileceklerini de ifade ettiler. Kendi ihtiyacımız için olabilir ya da bizim terminallerimizi kullanmak suretiyle bu gaz merkezinde Avrupa pazarına da buradan gazlarını gönderebilirler. Böyle bir imkân, opsiyon, seçenek sunmuş oluyoruz."
İSTANBUL'DA ULUSLARARASI GAZ KONFERANSI DÜZENLENECEK
İstanbul'da Şubat ayının başında bir uluslararası gaz konferansı düzenlemeyi planladıklarını belirten Bakan Dönmez, hem kaynak ülkelerin, tedarikçilerin bakanlarının ve önemli temsilcilerinin hem de talep tarafının temsilcilerinin olacağı konferansta bütün konuların enine boyuna tartışılacağını söyledi.
Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan kaynaklı olarak son derece dengeli bir politika yürüttüğüne hatırlatan Bakan Dönmez, gıda krizi çözümünün ardından yaşanan enerji krizinin çözümünde de Türkiye'nin önemli bir aktör olabileceğini belirterek şunları dile getirdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, meselelerin çözümü için her iki tarafla da rahatlıkla görüşebiliyor. Biz sadece kendi tedarikimiz için değil Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok ülkenin gıdaya erişimi açısından da önemli bir rol üstlenmiş olduk. Bunu niçin enerji için de yapmayalım? Çünkü bugün içinde bulunduğumuz bölgede bir enerji krizi de yaşanıyor, aslında Türkiye burada önemli bir aktör olabilir. Doğu Akdeniz'de keşif yapan İsrail ve Mısır gibi ülkelere de öteden beri söyledik, hele şimdi bizim bu gaz merkezi projemizi de hayata geçirirsek rahatlıkla bu gazlarını Türkiye'ye getirip burada pazarlayabilirler. Bu pazar şeffaf ve güvenilir olacak. Hem arz tarafının hem de talep tarafının haklarını koruyacak şekilde bir piyasanın oluşması için elimizdeki tüm enstrümanları sonuna kadar kullanacağız."
KARADENİZ GAZI 2023'TE EVLERDE
Karadeniz gazında işlerin plana uygun olarak ilerlediğini belirten Bakan Dönmez, "İnşallah, bir aksilik olmazsa da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ilk gazı vatandaşlarımıza götüreceğiz, tüm hedefimiz, gayretimiz o yönde çalışıyor. Vatandaşımızı artık Türkiye yüzyılında bu keşfin ateşiyle buluşturmuş olacağız." dedi.
KARADENİZ GAZI İTHALATI YÜZDE 30 DÜŞÜRECEK
İthal edilen gaza göre Türkiye'nin üreteceği yerli gazın çok daha ekonomik olacağını belirten Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi: 'Hem milletimiz hem devletimiz kazanacak'" diyerek şunları söyledi:
"Orada yapılan işlemlerin, yatırımların, operasyonların bir maliyeti var ama bu maliyetler ithal ettiğimiz gaza göre görece daha az olacak. Bakalım inşallah gazımızı sisteme bağladığımızda bununla alakalı maliyetlerimizde netleşmiş olacak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Yapılabilecek bir şey varsa bugüne kadar hükümetimiz bu konularda nasıl destek olduysa bundan sonra da elbette olacak. Doğal gazda biz tükettiğimiz gazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Yani neredeyse tamamında dışa bağımlı olduğumuz bir üründe Karadeniz gazı devreye girdiği zaman ve tam üretime geçtiğimizde toplam tüketimin yüzde 25-30'luk kısmını artık kendi gazımızı kullanıyor olacağız. Doğal gazda dışa bağımlılığımız yüzde 70'e inecek. Ama yeni araştırmalar sonucu keşifler gelirse tabi bu oran daha da azalacak inşallah."
SÜBVANSİYONLAR DEVAM EDECEK
"İlk 6 aya baktığımızda doğal gazda sübvansiyon miktarı 150 milyar lira oldu. Elektrik tarafındaki sübvansiyon miktarı yaklaşık 20-25 milyar lira civarında. Yılsonuna doğru tabi bu rakam muhtemelen ikisini topladığımızda 200'ü aşacak, belki 250 milyar lira civarlarına gelecek. Önümüzdeki yıl da fiyatlar bu şekilde yüksek seyrettiği müddetçe bu destekleme mekanizmasına devam edeceğiz. Bundan vatandaşımızın bir endişesi olmasın."