Gıda krizini çözen Türkiye'den yeni hamle! Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni gaz müjdesi: İlk veriler pozitif

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

GÜNEYDOĞU ASYA'DAN GAZ

"Hem Endonezya, hem de Malezya imkan olursa ürettikleri gazın bir miktarını Türkiye'ye gönderebileceklerini de ifade ettiler. Kendi ihtiyacımız için olabilir ya da bizim terminallerimizi kullanmak suretiyle bu gaz merkezinde Avrupa pazarına da buradan gazlarını gönderebilirler. Böyle bir imkân, opsiyon, seçenek sunmuş oluyoruz."

İSTANBUL'DA ULUSLARARASI GAZ KONFERANSI DÜZENLENECEK

İstanbul'da Şubat ayının başında bir uluslararası gaz konferansı düzenlemeyi planladıklarını belirten Bakan Dönmez, hem kaynak ülkelerin, tedarikçilerin bakanlarının ve önemli temsilcilerinin hem de talep tarafının temsilcilerinin olacağı konferansta bütün konuların enine boyuna tartışılacağını söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan kaynaklı olarak son derece dengeli bir politika yürüttüğüne hatırlatan Bakan Dönmez, gıda krizi çözümünün ardından yaşanan enerji krizinin çözümünde de Türkiye'nin önemli bir aktör olabileceğini belirterek şunları dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, meselelerin çözümü için her iki tarafla da rahatlıkla görüşebiliyor. Biz sadece kendi tedarikimiz için değil Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da birçok ülkenin gıdaya erişimi açısından da önemli bir rol üstlenmiş olduk. Bunu niçin enerji için de yapmayalım? Çünkü bugün içinde bulunduğumuz bölgede bir enerji krizi de yaşanıyor, aslında Türkiye burada önemli bir aktör olabilir. Doğu Akdeniz'de keşif yapan İsrail ve Mısır gibi ülkelere de öteden beri söyledik, hele şimdi bizim bu gaz merkezi projemizi de hayata geçirirsek rahatlıkla bu gazlarını Türkiye'ye getirip burada pazarlayabilirler. Bu pazar şeffaf ve güvenilir olacak. Hem arz tarafının hem de talep tarafının haklarını koruyacak şekilde bir piyasanın oluşması için elimizdeki tüm enstrümanları sonuna kadar kullanacağız."

KARADENİZ GAZI 2023'TE EVLERDE

Karadeniz gazında işlerin plana uygun olarak ilerlediğini belirten Bakan Dönmez, "İnşallah, bir aksilik olmazsa da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ilk gazı vatandaşlarımıza götüreceğiz, tüm hedefimiz, gayretimiz o yönde çalışıyor. Vatandaşımızı artık Türkiye yüzyılında bu keşfin ateşiyle buluşturmuş olacağız." dedi.