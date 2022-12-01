742 FETÖ’cü ATM kameralarına yakalandı!

FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin 18 Ekim'de 59 ilde başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda detaylar belli oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021'de Çanakkale'de yürütülen FETÖ soruşturmasındaki bir kişinin, örgütün Ankara'da yeniden yapılanmaya başladığına yönelik beyanı üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, FETÖ'nün yurtdışındaki üst düzey yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, örgütün dağılmasını engellemek ve yeniden canlandırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin, Ankara'yla sınırlı kalmadığını tespit etti. Başsavcılık soruşturmayı derinleştirerek FETÖ'nün yeniden yapılanmasının Ankara dışında 59 ilde aynı yapılanmaya gittiğini tespit etti.
Terör örgütünün, bu yeni stratejisini uygulamak için cezaevlerinden tahliye edilen mensuplarını yeniden bir araya getirdiği, finansal faaliyetlerde yoğunlaştığı belirlenirken FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden tutuklananların kimlik bilgileri incelemeye alındı.