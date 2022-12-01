742 FETÖ’cü ATM kameralarına yakalandı!

AKRABALARININ HESAPLARI İNCELENDİ

Söz konusu kişilerin birinci dereceden akrabalarının hesap hareketleri kontrol edildi. İnceleme sonucu bu kişilerin, bulundukları iller dışında, üçüncü şahıslar tarafından kartsız işlem menüsü üzerinden para transferi gerçekleştirdiği aktarıldı. Havalelerin, ATM'lerden, sadece karşı tarafın bilgileriyle, doğrulama kodu istemeden gönderme imkânı sunan kartsız işlem üzerinden yapıldığının tespit edilmesi üzerine ülke genelindeki 10 bin 109 ATM kamerasının son bir yıldaki kayıtları soruşturma dosyasına eklendi.