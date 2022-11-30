Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar | CANLI

Başkan Erdoğan AK Parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Önceki gün Kabine toplantısı sonrası açıkladığımız kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Büyük Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sadece son 2 ayda açılışını yaptığımız projelerin her biri tek başına abide hüviyetindedir.Yusufeli Barajı'nı yerleşimi ve yolları ile hayata geçirdik. Aselsan Silah Sistemleri fabrikası ile savunma sanayimizi güçlendirdik. Türkiye Yüzyılı programımızla milletimize umut ışığı yaktık. Daha uluslararası alandaki temaslarımızı, şehirlerimize kazandırdığımız yatırımları saymıyorum bile.

DÜZCE'Yİ AFET BÖLGESİ İLAN ETTİĞİMİZİ AÇIKLAMAK İSTİYORUM

Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci sorunu konusu. Bu 4 ana başlığı herşeyden önce biz başarıdk, başarıyoruz ve başaracağız. Geçen hafta 5.9 şiddetindeki depremle sarsılan Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum.

Küresel düzeyde resesyon edişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022'yi dünyaya göre rekor düzeyde kapatarak2023'e iyi bir giriş yapacağız.

Detaylar gelecek...