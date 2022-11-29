Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'dan skandal açıklama: Türkiye bu büyüklükte bir operasyon için hazır değil

Şanlı Türk ordusu, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı başlattı.
PKK AĞZIYLA REZİL SÖYLEMLER | VIDEO
Sınır ötesinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında en az 480 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde teröristlere yönelik yeni bir kara harekatının da an meselesi olduğunu açıkladı.
GELECEK PARTİLİ TORUN'DAN SKANDAL SÖZLER
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan terör mevzilerini yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe-Kılıç harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin kara operasyonuna hazır olmadığını söyleyen Torun, "Bütün Rojava bölgesini kapsayan bir operasyon beklemiyorum. İleri gidecekleri kanaatinde değilim." diyerek örgütün ağzıyla konuştu.