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    • 29.11.2022 14:51
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    • 29.11.2022 15:07
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    TSK'nın kara harekatı planı HDP'nin eteklerini tutuşturdu! Mithat Sancar'dan skandal sözler

    Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi saldırıyla başlayan Pençe Kılıç Hava Harekatı'na kara operasyonunun da eklenme ihtimali HDP'nin eteklerini tutuşturdu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olası kara harekatından duyduğu endişeyi dile getirdi.

    Kara harekatı planı HDP’nin eteklerini tutuşturdu!

    Türk askeri, Suriye ve Irak'ın kuzeyine girdi, teröristlerin inlerini başına yıkmaya başladı.

    Hava harekatıyla şimdiye kadar 480 terörist etkisiz hale getirildi.

    'Pençe-Kilit Operasyonu' adı verilen harekatla birlikte terör hedefleri bir bir imha edildi.

    ŞİMDİ SIRADA KARA HAREKATI VAR

    Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik'in karadan müdahalesinin her an olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız." dedi.

    HDP HER ZAMANKİ GİBİ KORKU İÇİNDE

    Öte yandan Türkiye'nin toprakları ve sınırlarını teröristlerden arındırmak istemesi, her zaman olduğu gibi HDP'yi yine rahatsız etti.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olası kara harekatından duyduğu endişeyi dile getirdi.

        Sancar, "Eğer bir kara operasyonu başlatırlarsa kiminle yapacaklar, müttefikleri kim? ÖSO çeteleri. Kim bunlar? Suriye'de yıllardır insanlık suçu işleyenlerle iş birliğinin Suriye ve Türkiye halklarına hangi faturaları çıkaracağını öngörmek bu kadar zor mu?" dedi.

        GÜVENLİ SINIR HATTI OLUŞTURULDU

        Zeytin Dalı harekatıyla, Suriye'nin Afrin ilçesi ile Azez ilçesine bağlı ve El Bab bölgelerine operasyon düzenlenmişti.

        Düzenlenen operasyonlarla güvenli sınır hattı Tel Rıfat'a kadar ulaşmıştı.

        Zeytin Dalı harekatının yanı sıra Barış Pınarı operasyonuyla birlikte de güvenli sınır hattı Ayn İsa ve Münbiç'e kadar çekildi.

        Yine Fırat Kalkanı harekatıyla güvenli sınır hattı Aynularab ve Münbiç'e kadar çekilerek terörden temizlendi.

            HAT AYNULARAB, MÜNBİÇ, VE TEL RIFAT'A KADAR UZAYABİLİR

            Son olarak Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler, güvenli sınır hattının nereye kadar uzatılacağına çevrildi.

            Yapılacak yeni operasyonla birlikte güvenli sınır hattı, Aynularab, Münbiç, ve Tel Rıfat'a kadar uzatılabilecek.

            Bu 3 bölgenin, düzenlenebilecek yeni harekatla birlikte terörden arındırılmasının üzerinde dikkatle duruluyor.
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