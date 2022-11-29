TSK'nın kara harekatı planı HDP'nin eteklerini tutuşturdu! Mithat Sancar'dan skandal sözler

'Pençe-Kilit Operasyonu' adı verilen harekatla birlikte terör hedefleri bir bir imha edildi.
ŞİMDİ SIRADA KARA HAREKATI VAR
Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik'in karadan müdahalesinin her an olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız." dedi.
HDP HER ZAMANKİ GİBİ KORKU İÇİNDE
Öte yandan Türkiye'nin toprakları ve sınırlarını teröristlerden arındırmak istemesi, her zaman olduğu gibi HDP'yi yine rahatsız etti.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olası kara harekatından duyduğu endişeyi dile getirdi.