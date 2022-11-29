TSK'nın kara harekatı planı HDP'nin eteklerini tutuşturdu! Mithat Sancar'dan skandal sözler

Sancar, "Eğer bir kara operasyonu başlatırlarsa kiminle yapacaklar, müttefikleri kim? ÖSO çeteleri. Kim bunlar? Suriye'de yıllardır insanlık suçu işleyenlerle iş birliğinin Suriye ve Türkiye halklarına hangi faturaları çıkaracağını öngörmek bu kadar zor mu?" dedi.