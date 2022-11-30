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Gelecek Partili Kani Torun’dan Pençe-Kılıç harekatına ilişkin skandal sözler: Türkiye operasyona hazır değil

Gelecek Partili Kani Torun’dan Pençe-Kılıç harekatına ilişkin skandal sözler: Türkiye operasyona hazır değil
30.11.2022 00:59 - Son Güncelleme: 30.11.2022 01:31

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Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, şanlı Türk ordusunun Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan terör mevzilerini yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe-Kılıç harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. PKK ağzı söylemle "Türkiye bu büyüklükte bir operasyon için hazır değil" açıklamasında bulunan Torun, Türkiye bu büyüklükte bir operasyon için hazır değil. Bence olursa küçük çaplı göz boyama türünde bir operasyon bekliyorum. Orada çok da ileriye gidebilecekleri kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.

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