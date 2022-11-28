Yalanın 'Sözcü'sü: İhalede 'Yunan yapımı' şartı aranıyor iddiası, madde çürütüldü

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, su altı arama kurtarma timlerinin ihtiyacı için 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü satın alınması için ihale açtı.
'YUNANİSTAN YAPIMI KOMPRESÖR' YALANI
Sözcü, ihale şartnamesinde 'Yunanistan yapımı kompresör' şartı konulduğu öne sürdü. İhale şartnamesine giren Paramina marka Yunan malı kompresörün Türkiye'de servis hizmeti bulunmadığı ve firmanın adresinin de Atina'nın yakınlarındaki Attika bölgesi olarak göründüğü yazan gazetenin yalanları bununla sınırlı kalmadı.
YUNAN MALI ŞARTI YOK!
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, tamamen yalan bilgilerle oluşturulan haberi madde madde ifşa etti.