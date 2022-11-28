Yalanın 'Sözcü'sü: İhalede 'Yunan yapımı' şartı aranıyor iddiası, madde çürütüldü

Ersoy'un Twitter adresinden yaptığı bilgilendirme şu şekilde:

JGK tarafından ayrıntılı açıklama yapılacaktır.

1.İstenilen teknik kapasiteye sahip toplam beş firma ile görüşülmüştür.

2.Bunlardan üç firma teklif vermek istemiştir.

3.Teklif verecek firmalardan biri de yerli ve millidir ve %15 fiyat avantajı vardır.

4.İhale 8 Aralık'ta yapılacaktır. Kesinlikle yunan malı şartı arayan bir şartname yoktur.

5.Toplam piyasa değeri 500 bin lirayı bile bulmayan bir alım için istenilen teknik kapasiteye haiz ürünü bulunmayan firmanın oyuncağı olup kurumlarımızı karalamak gazetecilik değildir.