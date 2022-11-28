Türkiye Pençe-Kilit şehitlerini uğurladı! Şehit Onur Öztürkmen'den hüzne boğan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden şehitlerine veda etti.

ŞEHİT TEĞMEN DUABEY ONUR ÖZTÜRKMEN SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in (24) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Bu arada şehit teğmenin vasiyeti olduğu öne sürülen bir görüntü, sosyal medyada çok paylaşıldı. Öztürkmen, görüntüde kıyafetlerinin yoksullara dağıtılmasını istiyor.

'KIYAFETLERİMİ YOKSULLARA VERİN'

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyeti olduğu öne sürülen görüntü, sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Öztürkmen'in vasiyetinde kıyafetlerini yoksullara dağıtılmasını istedi. Görüntülerinin üzerine yapılan seslendirmede şehit teğmenin; ''Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim" vasiyeti olduğu belirtildi. Şehit teğmenin vasiyeti olduğu belirtilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.