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    • 28.11.2022 19:10
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    Türkiye Pençe-Kilit şehitlerini uğurladı! Şehit Onur Öztürkmen'den hüzne boğan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in cenazesi memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde toprağa verilirken Piyade Er Mehmet Demir'in cenazesi ise memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal için Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehit Onur Öztürkmen’in, vasiyeti olduğu belirtilen bir video hüzne boğdu. Öztürkmen’in vasiyetinde " Fakirlik nedir bilirim" diyerek kıyafetlerini yoksullara dağıtılmasını istedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Pençe-Kilit şehitlerine son veda! Gözyaşları sel oldu

    Türkiye, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden şehitlerine veda etti.

    ŞEHİT TEĞMEN DUABEY ONUR ÖZTÜRKMEN SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
    Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in (24) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Bu arada şehit teğmenin vasiyeti olduğu öne sürülen bir görüntü, sosyal medyada çok paylaşıldı. Öztürkmen, görüntüde kıyafetlerinin yoksullara dağıtılmasını istiyor.

    'KIYAFETLERİMİ YOKSULLARA VERİN'
    Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyeti olduğu öne sürülen görüntü, sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Öztürkmen'in vasiyetinde kıyafetlerini yoksullara dağıtılmasını istedi. Görüntülerinin üzerine yapılan seslendirmede şehit teğmenin; ''Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim" vasiyeti olduğu belirtildi. Şehit teğmenin vasiyeti olduğu belirtilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.


    Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen

    ŞEHİDE GÖZYAŞLARI İLE VEDA
    Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen için Nizip ilçesi Dazhöyük Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin emekli uzman çavuş olan babası Derde Öztürkmen, annesi Gülcan Öztürkmen, kardeşi ile çok sayıda yakını, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan Öztürkmen'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

    KARDEŞİ TABUTA TÖREN KILICINI BIRAKTI
    Şehidin tek kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin askeri paltosunu giyerek törene katıldı. Öztürkmen, ağabeyinin tören kılıcını çıkararak tabutun üzerine bıraktı. Gülcan Öztürkmen ise oğlunun kepini tabutun üzerine bırakarak gözyaşı döktü.

        "AĞLAMAYIN DÜŞMANI SEVİNDİRMEYİN"
        Bu sırada şehidin babası Derde Öztürkmen ile kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, yakınlarına, "Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin" dedi.Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        ŞEHİT MEHMET DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir (21), memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir

        ŞEHİT AĞABEYE ASKER SELAMI İLE VEDA
        Şehidin annesi tabuta kapanıp gözyaşı dökerken, 7 ve 9 yaşındaki 2 kardeşi de cenaze töreni sırasında asker selamı verdi.


        Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmet Demir'in cenazesi, öğle saatlerinde uçakla Adıyaman Havaalimanı'na getirildi. Latif ve Nergis Demir çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, protokol üyeleri tarafından karşılandıktan sonra askeri helikopterle Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne getirildi.

            GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
            Burada düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, milletvekilleri, bürokratlar, şehit askerin yakınları ile bölge halkı katıldı. Yakınları, tören alanına getirilen şehit er Mehmet Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. Anne Nergis Demir'i askerler teselli etmeye çalışırken, kardeşleri Efe Demir (9) ile Zeynep Demir (7) ise selam durdu. Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir, gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

            ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ÜNAL'IN CENAZESİ GİRESUN'DA
            Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın (21) cenazesi, memleketi Giresun'a getirildi.


            Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ünal

            "OĞLUM BUGÜN DAMATLIK GİYDİ"
            Oğlunun bugün damatlık giydiğini söyleyen Sema Ünal, "3 tane kız kardeşi var. Onlar da inşallah İsmail'in yolunda yürüyecek. Bayrak aşklarını, vatan sevgilerini hiçbir zaman kaybetmeyecekler" dedi.

            ŞEHİT ANNESİNDEN YÜREK YAKAN AĞIT
            Anne Sema Ünal, şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak, "Çiçeğim, yavrum, kuzum. Kara kuzum, esmer çocuğum, sen gittin ama senin gibi niceleri var geride" diyerek ağıt yaktı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve oğlunun askeri beresini başına takan şehidin babası Fehmi Ünal ile diğer aile fertleri, taziyeleri kabul etti. Cenazede Yağmur Ünal (13) şehit ağabeyinin çerçeveli fotoğrafını taşırken, kardeşi Sudenaz Ünal (11) da gözyaşı döktü.

            Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın cenazesi, Aydın'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Giresun'a getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Fehmi, annesi Sema Ünal ve kız kardeşlerinin yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdebli Albay Özgür Özer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve askeri erkan katıldı. Şehit Ünal'ın cenazesi karşılama töreninin ardından Güce ilçesine götürüldü.

            'BİR İSMAİL DAHA OLSA FEDA OLSUN'
            Şehit oğlunu asker selamıyla karşılayan Sema Ünal, oğlunun bayrak aşkıyla bu dünyadan gittiğini belirterek, "Yine var kardeşleri, dostları, onlar da bu vatanı koruyacak Allah izin verirse. Asla ölmeyecek. Bir İsmail daha olsa feda olsun. Benim oğlum feda oldu. Allah yolunu, izini açık etsin. Damatlık giydi bugün benim oğlum. Damatlık giydi de gitti. Kefen giymedi, damatlık giydi. Acımasızlar, şerefsizler, hainler sevinmesinler hiç. Bu vatanı bekleyen binlerce İsmail var. Onlar da benim evladım. 3 tane kız kardeşi var. Onlar da inşallah İsmail'in yolunda yürüyecek. Bayrak aşklarını, vatan sevgilerini hiçbir zaman kaybetmeyecekler. Benim çocuğum hiçbir zaman kaybetmedi. 21 yaşında ben onu vatana, peygamber efendimizin yanına damat olarak gönderiyorum" diye konuştu.

            Oğlunun beresini takan Fehmi Ünal ise, "Şerefsizler dimdik ayakta durduğumuzu görsünler. Bu ülke kimsenin oyuncağı, uşağı değil" ifadelerinde bulundu.

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            Haberler Güncel Türkiye Pençe-Kilit şehitlerini uğurladı! Şehit Onur Öztürkmen'den hüzne boğan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin
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