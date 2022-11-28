Türkiye Pençe-Kilit şehitlerini uğurladı! Şehit Onur Öztürkmen'den hüzne boğan vasiyet: Kıyafetlerimi yoksullara verin

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Harekatı bölgesinde hayatını kaybeden şehitlerine veda etti.
ŞEHİT TEĞMEN DUABEY ONUR ÖZTÜRKMEN SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in (24) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Bu arada şehit teğmenin vasiyeti olduğu öne sürülen bir görüntü, sosyal medyada çok paylaşıldı. Öztürkmen, görüntüde kıyafetlerinin yoksullara dağıtılmasını istiyor.
'KIYAFETLERİMİ YOKSULLARA VERİN'
Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyeti olduğu öne sürülen görüntü, sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Öztürkmen'in vasiyetinde kıyafetlerini yoksullara dağıtılmasını istedi. Görüntülerinin üzerine yapılan seslendirmede şehit teğmenin; ''Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim" vasiyeti olduğu belirtildi. Şehit teğmenin vasiyeti olduğu belirtilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.
Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen
ŞEHİDE GÖZYAŞLARI İLE VEDA
Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen için Nizip ilçesi Dazhöyük Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin emekli uzman çavuş olan babası Derde Öztürkmen, annesi Gülcan Öztürkmen, kardeşi ile çok sayıda yakını, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan Öztürkmen'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
KARDEŞİ TABUTA TÖREN KILICINI BIRAKTI
Şehidin tek kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin askeri paltosunu giyerek törene katıldı. Öztürkmen, ağabeyinin tören kılıcını çıkararak tabutun üzerine bıraktı. Gülcan Öztürkmen ise oğlunun kepini tabutun üzerine bırakarak gözyaşı döktü.