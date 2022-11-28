Kahraman şehitlerimiz için acı bekleyiş! Olumsuz hava şartları yüzünden cenazeleri Türkiye'ye getirilemedi

KUZEY Irak'ta devam eden Pençe- Kilit Operasyonu sırasında, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuşlar Mustafa Yıldız ve Eyüp Uğurlu, Sözleşmeli Erler İsmail Ünal, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu, şehit düştü. Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle şehit cenazeleri, henüz Türkiye'ye getirilemedi. Şehit ailelerinin acı bekleyişi sürerken, kahramanların hikayeleri de yürekleri deldi. Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu'nun (25) 4 yaşındayken annesini kaybettiği, 10 gün önce izne geldiği, acil göreve çağrılması üzerine Silopi'ye kadar gittiği, yolda aracın kaza yapmasına rağmen birliğine teslim olduğu öğrenildi.
ERDOĞAN: HESABINI ÇOK AĞIR SORUYORSUNUZ
Başkan Erdoğan, Irak sınırında bulunan Milli Savunma Bakanı Akar ve Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına telefonla hitap etti: Tabii ki orada canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor. Mücadelemiz mübarek, yolumuz aydınlık olsun.
13 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanı Akar, "Komandolarımız, saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlerden 13'ünü etkisiz hale getirdi" dedi.