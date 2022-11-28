Kahraman şehitlerimiz için acı bekleyiş! Olumsuz hava şartları yüzünden cenazeleri Türkiye'ye getirilemedi

KUZEY Irak'ta devam eden Pençe- Kilit Operasyonu sırasında, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuşlar Mustafa Yıldız ve Eyüp Uğurlu, Sözleşmeli Erler İsmail Ünal, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu, şehit düştü. Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle şehit cenazeleri, henüz Türkiye'ye getirilemedi. Şehit ailelerinin acı bekleyişi sürerken, kahramanların hikayeleri de yürekleri deldi. Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu'nun (25) 4 yaşındayken annesini kaybettiği, 10 gün önce izne geldiği, acil göreve çağrılması üzerine Silopi'ye kadar gittiği, yolda aracın kaza yapmasına rağmen birliğine teslim olduğu öğrenildi.