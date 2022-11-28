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    Kahraman şehitlerimiz için acı bekleyiş! Olumsuz hava şartları yüzünden cenazeleri Türkiye'ye getirilemedi

    Pençe-Kilit operasyonunda 2 günde 6 askerin şehit haberi geldi. Olumsuz hava şartları yüzünden kahramanların cenazeleri, Türkiye’ye getirilemedi.

    Acı bekleyiş

    KUZEY Irak'ta devam eden Pençe- Kilit Operasyonu sırasında, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuşlar Mustafa Yıldız ve Eyüp Uğurlu, Sözleşmeli Erler İsmail Ünal, Mehmet Demir ve Hakan Köroğlu, şehit düştü. Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle şehit cenazeleri, henüz Türkiye'ye getirilemedi. Şehit ailelerinin acı bekleyişi sürerken, kahramanların hikayeleri de yürekleri deldi. Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu'nun (25) 4 yaşındayken annesini kaybettiği, 10 gün önce izne geldiği, acil göreve çağrılması üzerine Silopi'ye kadar gittiği, yolda aracın kaza yapmasına rağmen birliğine teslim olduğu öğrenildi.



    ERDOĞAN: HESABINI ÇOK AĞIR SORUYORSUNUZ
    Başkan Erdoğan, Irak sınırında bulunan Milli Savunma Bakanı Akar ve Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarına telefonla hitap etti: Tabii ki orada canımız yanıyor ama bunun hesabını çok ağır soruyorsunuz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmıyor. Mücadelemiz mübarek, yolumuz aydınlık olsun.



    13 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
    Milli Savunma Bakanı Akar, "Komandolarımız, saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlerden 13'ünü etkisiz hale getirdi" dedi.



        PKK/YPG GİYSİLİ FOTOĞRAFLARI BULUNDU
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi" dedi.

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        Haberler Güncel Kahraman şehitlerimiz için acı bekleyiş! Olumsuz hava şartları yüzünden cenazeleri Türkiye'ye getirilemedi
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