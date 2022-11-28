Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşlarından tüyleri diken diken eden marş

Aileye baş sağlığı ve taziyelerini ileten teğmenler, sosyal tesis önünde ise hep bir ağızdan Harp Okulu Marşı'nı okudu. Öztürkmen başta olmak üzere Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ile cephede çarpışan silah arkadaşları anısına marşı okuyan teğmenler, taziye alanındakini gururlandırdı.