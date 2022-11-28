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    • 28.11.2022 18:38
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    • 28.11.2022 19:05
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    Son dans! ABD'li paralı askerler PKK/YPG'li teröristlerle el ele kol kola raks etti

    Türkiye'nin terörün kökünü kazımaya yönelik attığı kararlı adımlar, kalleşleri besleyip büyüten, eğitip silahlandıran sözde müttefik ABD'de hazımsızlık yaptı. Pentagon yaptığı açıklamalarla teröristlere kalkan oldu, CENTCOM kansızlara 'kan' yardımında bulundu. Son olarak Türkiye'nin harekat yapmayı planladığı Suriye'nin kuzeyinde kayıtlara geçen görüntü ise resmen ABD-PKK aşkını belgeledi. ABD’li paralı askerler, Kamışlı'da yağmur altında YPG'li teröristlerle dans etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    ABD’li paralı askerler YPG’lilerle dans etti!

    Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.

    ABD'li askerler PKK/YPG'lilerle yağmur altında böyle dans etti!

    Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata çok sayıda F-16 ve SİHA katıldı. Aralarında örgütün sözde Kamışlı sorumlusu Rezan Gelo'nun da olduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik cezalandırma atışları sürerken bir yandan da kara harekatı için geri sayım başladı.

    PENTAGON TERÖRİSTLERE KALKAN OLDU!
    Türkiye'nin terörün kökünü kazımaya yönelik attığı kararlı adımlar, kalleşleri besleyip büyüten, eğitip silahlandıran sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti.


    Bu kapsamda Pentagon'dan skandal bir açıklama geldi.

    Endişe duyduklarını dile getiren ABD'li yetkililer terör örgütüne kalkan olarak "'Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Bu tırmanış, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor'" açıklamasını yaptı.

    Pentagon kaynaklı yapılan bir başka açıklamada da terör hedeflerini vuran Türkiye'nin 'sivil altyapıyı' hedef aldığı yalanı dolaşıma sokuldu.

    Söz konusu açıklamada, "Sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair raporlar da bizi endişelendiriyor. Gerginliği azaltma çağrısı yaparken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



    KANSIZLARA 'KAN' YARDIMI!
    Öte yandan sözde müttefik ABD, kol kanat gerip silahlandırdığı kalleşlere bir de kan yardımı yaptı.

    Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)'dan skandal bir paylaşım geldi. CENTCOM'un Twitter hesabı, Suriye'deki koalisyon güçlerinin SDF'li (PKK'nın bir başka kolu) ortaklarına 20 ünite kan ve plazma bağışladığını duyurdu.



        YAĞMUR ALTINDA AŞK TAZELEDİLER! ABD'Lİ ASKERLER VE YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE DANS ETTİ
        Tüm bu yaşanların gölgesinde Türkiye'nin harekat yapmayı planladığı Suriye'nin kuzeyinden skandal görüntüler kayıtlara geçti.



        PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı teröristler, kendilerini eğiten ABD'li paralı askerler ile dans etti.

        ABD'li askerler PKK/YPG'lilerle yağmur altında böyle dans etti!



        Söz konusu video saniye saniye kameralara yansıdı.
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        Haberler Güncel Son dans! ABD'li paralı askerler PKK/YPG'li teröristlerle el ele kol kola raks etti
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