Son dans! ABD'li paralı askerler PKK/YPG'li teröristlerle el ele kol kola raks etti





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere yönelik cezalandırma atışları sürerken bir yandan da kara harekatı için geri sayım başladı.

PENTAGON TERÖRİSTLERE KALKAN OLDU!

Türkiye'nin terörün kökünü kazımaya yönelik attığı kararlı adımlar, kalleşleri besleyip büyüten, eğitip silahlandıran sözde müttefik ABD'yi rahatsız etti.



Bu kapsamda Pentagon'dan skandal bir açıklama geldi.



Endişe duyduklarını dile getiren ABD'li yetkililer terör örgütüne kalkan olarak "'Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Bu tırmanış, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor'" açıklamasını yaptı.



Pentagon kaynaklı yapılan bir başka açıklamada da terör hedeflerini vuran Türkiye'nin 'sivil altyapıyı' hedef aldığı yalanı dolaşıma sokuldu.



Söz konusu açıklamada, "Sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığına dair raporlar da bizi endişelendiriyor. Gerginliği azaltma çağrısı yaparken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.