Sınırın sıfır noktası! Şehba'daki PKK/YPG unsurları temizleniyor

ŞEHBA İŞGAL ALTINDA

Suriye'nin kuzeyinde Şehba Mıntıkası olarak bilinen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından 2016 yılında sözde Şehba Kantonu olarak ilan edilen bölgedeki terör hedefleri de TSK tarafından birer birer imha ediliyor.