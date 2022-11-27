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    • 27.11.2022 11:22
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    • 27.11.2022 11:25
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    Sınırın sıfır noktası! Şehba'daki PKK/YPG unsurları temizleniyor

    Geçtiğimiz hafta başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'nda bir hafta geride kaldı. Türkiye, terör yuvalarına bomba yağdırırken, PKK/YPG tarafından 2016'da sözde Şehba Kantonu olarak ilan edilen bölgedeki terör unsurları da TSK tarafından tek tek imha ediliyor. Fırat Kalkanı bölgesinin en uç noktası olan Al Ghuz'da nöbet tutan Suriye Milli Ordusu (SMO) savaşçıları da görüntülendi.

    Uğur Yıldırım
    Şehba’daki PKK/YPG unsurları temizleniyor

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekatı birinci haftasını tamamlandı. Hava ve kara ateş destek vasıtaları ile yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor.

    Suriye'nin kuzeyindeki bulunan Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri dün gece savaş uçakları ile vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.

    ŞEHBA İŞGAL ALTINDA
    Suriye'nin kuzeyinde Şehba Mıntıkası olarak bilinen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından 2016 yılında sözde Şehba Kantonu olarak ilan edilen bölgedeki terör hedefleri de TSK tarafından birer birer imha ediliyor.

        Bugün Menbiç, Teşrin, Arima ve Tel Rıfat bölgelerini kapsayan bölge yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün işgalinde bulunuyor.

        Fırat nehrinin doğu ve batısında bulunan sözde kantonları birbirine bağlamak ve örgütün Türkiye sınırı boyunca uzanan terör koridoru hayalini gerçekleştirmek için ilan edilen Şehba bölgesindeki yüzlerce köyü PKK/YPG esaret altında tutuyor. Sabah, Fırat Kalkanı bölgesinin en uç noktası olan Al Ghuz köyünde Şehba mıntıkasında nöbet tutan Suriye Milli Ordusu (SMO) savaşçılarını görüntüledi.

        SABAH, SINIRIN SIFIR NOKTASINDA
        Sınırın sıfır noktasında inşa edilen askeri üslerde SMO savaşçıları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Savaşçılar ellerindeki dürbünler ile sürekli düşman mevzilerini gözetliyor.

            Halep şehir merkezine yarım saat uzaklıkta bulunan bu bölgede çoğunluğu Afrin'den çıkan siviller olmak üzere yüzbinlerce kişi yaşıyor. Cephe hattında bulunan köyler ise sadece askeri amaçlı kullanıyor, siviller yaşamıyor.

            SMO savaşçıları ile PKK/YPG'li teröristler arasında zaman zaman taciz ateşleri ve sıcak çatışmalar yaşanıyor. SMO savaşçıları Şehba Mıntıkasını terör örgütünden temizlemek için kara harekatına hazırlanıyor. Şehba bölgesinin terör örgütünden temizlenmesi ile Halep'in kuzeyinde PKK/YPG varlığı son bulacak. Terör örgütü Fırat nehrinin doğusuna hapsedilecek.

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            Haberler Güncel Sınırın sıfır noktası! Şehba'daki PKK/YPG unsurları temizleniyor
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