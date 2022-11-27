PKK/YPG hedefleri böyle vuruldu! Kazdıkları hendeklere gömülüyorlar

İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklama;

"Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz! Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkûmdur!"

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