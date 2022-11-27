Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.11.2022 12:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2022 12:54
    ABONE OL

    PKK/YPG hedefleri böyle vuruldu! Kazdıkları hendeklere gömülüyorlar

    Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarla ilgili görüntü paylaştı. Bakanlık, terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini bildirdi.

    PKK hedefleri böyle vuruldu! Kazdıkları hendeklere...

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini bildirdi.

    MSB'nin, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur." ifadelerine yer verildi.

    Paylaşımda, terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu anların görüntülerine de yer verildi.

    İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklama;
    "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz! Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkûmdur!"

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    PKK hedefleri böyle vuruldu! Kazdıkları hendeklere...
    Haberler Güncel PKK/YPG hedefleri böyle vuruldu! Kazdıkları hendeklere gömülüyorlar
        SON DAKİKA