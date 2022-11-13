İstanbul Havalimanı metro durakları belli oldu! İşte İstanbullunun beklediği haber!
İstanbullunun merakla beklediği haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen İstanbul Havalimanı metro projesinde sona gelindi. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz" sözleriyle müjdeyi verdi. Söz konusu metronun durakları da belli oldu.
Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı çalışmalarında sona yaklaşılırken Bakan Karaismailoğlu Twitter hesabı üzerinden, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!" duyurusunu yaparak metronun videosunu paylaştı.
M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayarak hem havalimanına gidecek yolcuları ekonomik olarak rahatlatacak hem de ulaşımda kolaylık sağlayacak.
İSTANBUL HAVALİMANI İLE TAKSİM ARASI 30 DAKİKA OLACAK
Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu, 37,5 kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlayarak şu anki kapasitesi ile 120 milyon yolcuya hizmet verecek. Bu proje ile İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak.
İKİ AŞAMALI
"Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edildi. Metro hattının güzergâhı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arasında 8 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arasında ise 9 istasyondan oluşmaktadır.