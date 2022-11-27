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    Başkan Erdoğan açılıştan açılışa koşarken, hiçbir proje üretemeyen altılı masanın dağılması an meselesi! CHP ve İyi Parti kurmayları birbirine girdi

    Başkan Erdoğan, 19 yıl önce eline bu makası aldı. O günden bugüne kadar 1.450'den fazla açılış yaptı. Türkiye'nin en yüksek viyadüğünü de dün memlekete kazandırdı. Hiçbir projesi olmayan altılı masa ise yine birbirini yemeye doymadı.

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    Erdoğan, dün 166 metre yüksekliği ile rekor kıran Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açtı. Ayrıca ASELSAN Konya Silah Fabrikası, Afşar Barajı ve daha birçok tesisin de hizmete sunulmasını sağladı.

    Başkan Erdoğan, açılıştan açılışa koşarken 6'lı masa yine kendi gündemine daldı. CHP ile İyi Parti'nin kurmayları birbirlerine hakaret yağdırdı. Söz dalaşı arttı! Masanın dağılmasına ramak kaldı...



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    HER 4 GÜNDE BİR AÇILIŞ
    Erdoğan, ilk açılış kurdelesini, 22 Eylül 2003'te, Rize'deki TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde kesti. 19 yılda, her 4 günde 1 açılış gerçekleştirdi. Toplam sayı, 1.450'yi geçti.

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