Başkan Erdoğan açılıştan açılışa koşarken, hiçbir proje üretemeyen altılı masanın dağılması an meselesi! CHP ve İyi Parti kurmayları birbirine girdi

Erdoğan, dün 166 metre yüksekliği ile rekor kıran Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açtı. Ayrıca ASELSAN Konya Silah Fabrikası, Afşar Barajı ve daha birçok tesisin de hizmete sunulmasını sağladı.



Başkan Erdoğan, açılıştan açılışa koşarken 6'lı masa yine kendi gündemine daldı. CHP ile İyi Parti'nin kurmayları birbirlerine hakaret yağdırdı. Söz dalaşı arttı! Masanın dağılmasına ramak kaldı...