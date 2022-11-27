Başkan Erdoğan açılıştan açılışa koşarken, hiçbir proje üretemeyen altılı masanın dağılması an meselesi! CHP ve İyi Parti kurmayları birbirine girdi

Erdoğan, dün 166 metre yüksekliği ile rekor kıran Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açtı. Ayrıca ASELSAN Konya Silah Fabrikası, Afşar Barajı ve daha birçok tesisin de hizmete sunulmasını sağladı.
Başkan Erdoğan, açılıştan açılışa koşarken 6'lı masa yine kendi gündemine daldı. CHP ile İyi Parti'nin kurmayları birbirlerine hakaret yağdırdı. Söz dalaşı arttı! Masanın dağılmasına ramak kaldı...
CHP Başkanvekili Engin Altay: Kraldan çok kralcılık bu! Evin çocuğunun kulağını evin reisi çeker! Ben daha ne diyeyim.
İP Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu kazanamaz. 'Döke saça alır' sözü tehlikeli duygudur. Siyasette kibir kaybettirir!
HER 4 GÜNDE BİR AÇILIŞ
Erdoğan, ilk açılış kurdelesini, 22 Eylül 2003'te, Rize'deki TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde kesti. 19 yılda, her 4 günde 1 açılış gerçekleştirdi. Toplam sayı, 1.450'yi geçti.