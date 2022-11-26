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    • 26.11.2022 23:08
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    Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 10, Suriye'de 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Pençe Kılıç Harekatı kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörist avı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

    22 terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    "HESABINI SORUYORUZ, SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    Bakanlıktan yapılan açıklamada "Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!" ifadelerine yer verildi.

    İşte o açıklama;

    Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarımız hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor. 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi.

    Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 10, Suriye'de 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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