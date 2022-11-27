İYİ Parti'nin kötü algı operasyonunun şifreleri! Çiçek öğretmen Mustafa Dizdar'ın dosyasını açtık: Hakaret, siyaset, rezalet gırla

Türkiye, seçimlere giderayak muhalefetin yalan, kara propaganda, manipülasyon ve algı operasyonları ile karşı karşıya kalıyor.



Türk siyasetini kirleten bu durumun son örneği İYİ Parti'nin yaptığı kirli algıyla bir kez daha gözler önüne serildi.



20 Temmuz'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Giresun Bulancak'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Akşener'e çiçek veren öğretmen Mustafa Dizdar'ın maaşının kesildiği ve sürüldüğü iddia edildi.



Söz konusu iddia İYİ Parti, yandaş medya ve sosyal medyadaki dezenformasyonun yayılmasına katkı sağlayan provokatif hesaplar tarafından da gündeme getirildi. Yeniçağ, Sözcü ve Birgün gibi mecralar da olayı "Akşener'e çiçek verdi maaşı kesilip sürüldü" şeklinde servis etti.



Ancak gerçek bambaşka idi...



Mustafa Dizdar isimli öğretmenin Meral Akşener'e çiçek verdiği için değil, siyasi ve hakaret içerikli paylaşımlarından kaynaklı yaptırıma maruz kaldığı ortaya çıktı.



Daha önce de hakaretten ceza aldığı öğrenilen Dizdar'ın mevcuttaki görevi Güce Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne kaydırıldı.



Mustafa Dizdar'ı detaylıca mercek altına aldığımızda kendisinin bir öğretmenden çok bir siyasi parti üyesi gibi hareket ettiği, paylaşımlarında galiz küfürlere yer verdiği dikkatlerden kaçmadı.



Öğretmenliği bir kenara bırakıp siyaset yapan Mustafa Dizdar'ın skandal paylaşımları ise söyle;



MERHUM ÖZAL'A 'HAİN' YAKIŞTIRMASI

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'a 'hain' suçlaması.



Bakanları hedef alan skandal iftiralara yer verilen paylaşımlar



Cemevindeki Alevi kökenli şehidin cenaze merasimi üzerinden algı



ERDOĞAN'A HAKARET VE HEDEF GÖSTEREN PAYLAŞIMLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı hedef alan gönderi



AK Parti ve MHP'ye diktatör yakıştırması, Başkan Erdoğan'a alenen hakaret



Başkan Erdoğan, merhum Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nu akladı.



ÖĞRETMEN DEĞİL, İP TEŞKİLAT ÜYESİ GİBİ...

Mustafa Dizdar'ın paylaşımları bununla da sınırlı değil.



Dizdar, İYİ Parti teşkilat üyesi gibi hareket ederek parti faaliyetlerinin bulunduğu her paylaşıma destek gösterdi.



İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar;

