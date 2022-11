CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 750 metrekarelik kral dairesi! İhale pazarlığı mı dönüyor?

İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür'ün "750 metrekarelik kral dairesi" başlıklı o yazısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "o makam" için harekete geçmesi başta İstanbul olmak üzere CHP içindeki iktidar kavgasını yeniden ateşledi.

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yaşadığı "şizofren" gerilimi, belediyedeki CHP'li kadroların tasfiyesine kadar uzandı. Hamidiye Suları Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Erciyes'in istifası bunun ilk örneği olarak yorumlanıyor. Erciyes, "Özveriyle sürdürdüğüm görevimden istifa ediyorum" diyerek attığı tweet'le özel bir mesaj verdi:

"Hiçbir makam, koltuk ve de unvan biz Cumhuriyet Halk Partililer için örgütlü mücadelenin bir parçası olmadıkça kıymetli değildir."

Mesajın kime verildiği belli ve bu nedenle ortaklık bir hayli gergin. Öyle gergin ki, düne kadar "Her şey güzel olacak" diyen CHP'liler bülbül gibi bütün kirli çamaşırları dökmeye başladı. CHP kulislerinde bırakın siyasi lobi çalışmalarını, öyle parasal ilişkiler anlatılıyor ki, İmamoğlu'nun deyimiyle insan "donup" kalıyor.



MUSAKKACI İMAMOĞLU SINIF MI ATLADI?

Birkaç gün önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Florya Akvaryum'daki bir otelin kral dairesini mesken tuttuğunu yazmıştım. İşadamı Ali Nuhoğlu'na ait beş yıldızlı otelin kral dairesi artık "yeni nesil siyasetçi" İmamoğlu'nun "gizli" ya da "çok özel" diyelim siyaset merkezi durumunda... Anlayacağınız çok çok "secret" görüşmelerin yapıldığı bir mekân.

Göreve geldiği ilk günlerde "antrikot" yerine "musakka" tercihi üzerinden siyaset yapan İmamoğlu, artık işleri kral dairesinden yönetiyor. Acaba orada da musakka mı tercih ediyor? Neyse, hatırlar mısınız CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan bir otel odasından seslendiği videosu vardı. Herhalde İmamoğlu onu çok kıskandı ki kral dairesini siyasi mesken yaptı. Ama kral dairesi deyip geçmeyin, duyduklarıma inanamadım, tam 750 metrekare... Her otelin kral dairesi bu kadar büyük mü bilmiyorum ama ilginç olan otelin mevcut kral dairesi başkan için yeni baştan dekore ediliyor, sonra hizmetine sunuluyor.



KRAL DAİRESİ İÇİN 1 MİLYON DOLAR HARCANDI MI?

Şimdi sıkı durun, duyduğumda ben de inanamadım; o odaya harcanan para ne kadar biliyor musunuz? Tam 1 milyon dolar. Akıl alır gibi değil. O nedenle buradan tekrar soruyorum; gerçekten o oda için 1 milyon dolar harcandı mı?

Peki, kim, neden harcar o parayı?

Bu sorunun cevabını beklerken, şu ayrıntıya da dikkat çekelim: İmamoğlu, başkanlıkta 4 yılı geride bırakırken, söz verdiği yatırımların başında metro hatları vardı. Ortada biten bir metro hattı olmadığı gibi, bir kısmını da toprakla kapattı. Ancak birini, İncirli-Beylikdüzü metro hattını çok önemsedi. Hükümet onaylamıyor diye de tartışma konusu yaptı.

İmamoğlu, 16 Ocak 2022 tarihinde attığı tweet'te şöyle diyordu:

"Finansman hazır, yatırımcısı hazır, projesi hazır, engelliyorlar."

Oysa hazır olmadığını, tam 10 ay sonra meclise getirildiğini kamuoyuna İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu açıklıyordu:

"Finansmanın, yatırımcın hazır ise bugün niye 925 milyon dolarlık borçlanmayı getirdin? Projen hazırdı da niye başlamadın? Neden 10 ay sonra getirdin? İstanbul'u yalanlarla yöneten bir yönetim yakışmıyor. İbretlik bir sahne."

Nihayet o ibretlik sahne bitti, metro hattının projesi İBB meclisinde onaylandı. Yakında da ihaleye çıkacak. İhale bedeli ise tam 925 milyon dolar.

Peki, bu ihaleyi hangi şirket alacak?

Kim bilir kral dairesinde ne pazarlıklar dönüyor, duvarların dili olsa da konuşsa...

