PKK/YPG'li teröristler Tel Rıfat'ı köstebek yuvasına çevirmiş! İşte o terör tünelleri...

Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında Tel Rıfat ve çevresini işgal etti. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklığında bulunan Tel Rıfat'ta işgalin ardından çalışmalara başlayan terör örgütü ilçe ve çevresini çevresindeki alanları tünel şebekesiyle sardı.

YÜKSEKLİĞİ 2 METREYİ BULUYOR

Hava saldırılarından korunmak, cephe hatlarına silah taşımak için edilen tünellerin genişliği ise 1,5 metreyi, yüksekliği 2 metreyi buluyor. Terör örgütü tünel giriş-çıkışlarını güvenli bölgelere saldırı düzenlemek için de kullanıyor.

İlçedeki tünel ağının uzunluğunun 30 kilometreyi geçtiği tahmin ediliyor. Toprak altına kazılan tünellerin dışında iş makineleri kullanılarak açılan kanallar beton ile kapatılarak da tüneller oluşturuluyor.

Tel Rıfat'taki tünel şebekesi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları alanlarındaki cephe hatlarına kadar uzanıyor. PKK/YPG'li teröristler Azez hattında Meranaz, Minnığ ve Ayn Dakne köylerinde de benzer tüneller açtı. Terör örgütü PKK/YPG, daha önce işgal altında tuttuğu Afrin'de de uzunluğu yüzlerce kilometreyi bulan tünel şebekesi inşa etmişti.

250 BİN TEL RIFATLI EVSİZ KALDI

Suriye'nin Tel Rıfat şehri, 2016'da terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne geçti. Teröristlerin bölgeyi işgal etmesinin ardından ilçe ve çevresinde yaşayan 250 bine yakın bölge sakini Türkiye'ye ya da Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere doğru göç etti.

Azez'deki düzensiz çadır kamplarda zorluk içinde yaşam mücadelesi veren Tel Rıfatlılar, yıllardır eve dönmenin hayalini kuruyor. Zorlu kış aylarında çamura gömülen çadır kamplarda yaşayan Suriyeliler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pençe Kılıç Harekatı'nın sadece hava harekatlarıyla sınırlı kalmayacağını söylemesinin ardından Suriye'nin kuzeyine yapılacak operasyonu beklemeye başladı.

OPERASYONA TAM DESTEK

Operasyona sonsuz destek vereceklerini ifade eden Tel Rıfatlı Abdulhelim Maryamini, "PKK/YPG terör örgütü yaşadığımız şehri 6 yıl önce işgal etti. İlk önce Urfa'ya gittik. 4 yıl önce Suriye'ye geri döndük. Sınırın hemen yanı başında bu zeytin ağaçlarının altında kendimize bir çadır kurduk. 3 ay önce tatlı dükkanı açtım. İki küçük çocuğum var. Temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Tel Rıfat'ta çok güzel bir evimiz vardı. Tel Rıfat'ı, evimizi çok özlüyorum. Eski güzel günlere geri dönmek istiyorum" dedi.

Eskiden Suriye Ordusunda Teğmenlik yapan Abdurrahman Abud, "Tel Rıfat'tan kaçmak zorunda kaldık. Azez'deki bu kampa yerleştik. PKK/YPG Suriye devriminin düşmanıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını duyduk. Bu operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Türk askerine, ordusuna sonuna kadar güveniyoruz. Yıllardır evimize dönmeyi bekliyoruz. Türk ordusu bizi evimize dönmemizi sağlayacak" diye konuştu.