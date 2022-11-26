O illerde okullar tatil! Bakan Özer açıkladı! O tarihe kadar okul yok! Düzce, Sakarya, Zonguldak, Gaziantep okullar tatil mi, ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi..
DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Özer yaşanan deprem sonrası okulların tekrar tail edildiğini açıkladı.
DÜZCE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Düzce de eğitim öğretime 5 Aralık itibariyle yeniden başlanacak.
KARKAMIŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN DAHA ARA VERİLDİ
Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.