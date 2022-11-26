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    • 26.11.2022 16:34
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    O illerde okullar tatil! Bakan Özer açıkladı! O tarihe kadar okul yok! Düzce, Sakarya, Zonguldak, Gaziantep okullar tatil mi, ne zaman açılacak?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi. Peki, 28 Kasım :pazartesi okullar tatil mi? 28 Kasım Pazartesi Düzce'de okullar tatil mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika: Düzce’de okullar tatil edildi!

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi..

    DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Özer yaşanan deprem sonrası okulların tekrar tail edildiğini açıkladı.

    DÜZCE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Düzce de eğitim öğretime 5 Aralık itibariyle yeniden başlanacak.

    KARKAMIŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

    Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

        Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

        Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca Eğitime Ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.
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        Haberler Güncel O illerde okullar tatil! Bakan Özer açıkladı! O tarihe kadar okul yok! Düzce, Sakarya, Zonguldak, Gaziantep okullar tatil mi, ne zaman açılacak?
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