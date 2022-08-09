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    • 09.08.2022 08:15
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    • 09.08.2022 08:15
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenleri hedef aldı! Sosyal medyadan tepki yağdı

    Son dakika haberi! Yaptığı açıklamalar kamu ve özel birçok meslek grubunu hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlere skandal bir çağrıda bulundu. Politika üretemedikçe provokatif söylemlere sarılan Kılıçdaroğlu, Kasım 2022'de yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na "girmeyin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik çağrısına sosyal medyadan da tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere "girmeyin" diyerek çağrı yaptığı sınav sonucunda başarılı olanların gelirleri artacak.

    CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenleri hedef aldı!

    Elektrik faturası provokasyonu tutmayan CHP'de rozet skandalı patlak verdi. Provokasyonda hız kesmeyen CHP şimdi de öğretmenleri gözüne kestirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce elektrik şovu başlatmıştı. Elektriğe yapılan zamları protesto eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödememiş ve soruna dikkat çekmek için elektriği kesik olmadığı halde kesikmiş gibi yapılan aileleri ziyaret etmişti.

    Yaptığı bu şovlarla istediği sonucu alamayan CHP lideri, başka provokasyonlarla olayı örtmeye çalışmıştı. Provokatif hamlelerine ara vermeyen CHP'de en son rozet skandalı yaşandı. Kayseri'nin Bünyan ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Hanife Çakmak, oğluna iş vaadiyle Ankara'ya çağrıldı ve yakasına CHP rozeti takıldı.

    Skandalı ifşa eden Kayserili Muhtar Hanife Çakmak, kendisinin MHP'li olduğunu ve CHP'liler tarafından tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Yaptığı açıklamada, oğluna Kırşehir Belediyesi'nde iş vaat edildiği için programa gittiğini belirten Muhtar Hanife Çakmak, "Ben hiç CHP'li olmadım. MHP'nin eskiden yönetimindeydim" dedi.

    Provokasyonda hız kesmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise planladığı yeni provokasyon için bu kez öğretmenleri hedef aldı. Kılıçdaroğlu, öğretmenlere, 19 Kasım 2022'de yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girmemeleri çağrısında bulundu.

    Öğretmenlere mesleki kariyerlerinde son derece önemli bir kapı açacak olan sınavı rencide edici bulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte buluruz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı karşılık bulamadığı gibi başta öğretmenler olmak üzere birçok kesimden tepki çekti.

        TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
        Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik çağrısına sosyal medyadan da tepki geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Turan İnceöz adlı kullanıcı "Yaptığı hiçbir konuşma, yaptığı hiçbir tahmin, yaptığı hiçbir hesap, velhasıl hiçbir şeyi mantıklı değil. Sadece günü kurtarmak ve oy devşirmek için" derken, Sami Göksu, "MEB'de alınan kararlar doğrudur, Sayın Kılıçdaroğlu boş ambarda tane arıyor" tepkisini gösterdi. Orçun Yazıcıoğlu, "Maksat muhalefet olsun. Bal gibi girecekler" görüşünü dile getirdi.

        Bayram Ali, "Şimdiden tehdit ederken, nasıl bir çözüm bulacaksın?", Halis Er de "Seni kimse dinlemez" yanıtını verdi. Zafer Güner de "Hiçbir zaman gerçek sorunları ortaya koyamayan bir muhalefet. Sanki hayatın hiçbir yerinde altüst yok da rencide olacaklar. Dertleri sadece oy, koltuk" yorumunu yaptı.



        SINAV NE ZAMAN OLACAK?
        Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim tarihlerinde alınacak. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

        GELİRE NASIL YANSIYACAK?
        Uzman öğretmenlere en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 60'ı ödenecek.

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