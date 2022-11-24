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    • 24.11.2022 15:32
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    Başkan Erdoğan: Öğretmenimize eli kalkanı darmadağın ederiz

    Son dakika haberleri... Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe'deki toplantıya katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz onlarla buralara tırmandık. Sergiledikleri fedakarlıklarla, 192 kahraman öğretmenimizin hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Pençe - Kılıç Hava Harekatı'ndan rahatsız olanlara da tepki gösteren Erdoğan, "Maalesef şu an Meclis'te ne idiği belirsizler rahatsız" açıklamasında bulundu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gitmeyin' diyerek öğretmenleri kışkırttığı sınavın sonuçlarını da açıkladı.

    Son dakika haberleri... Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe'deki toplantıya katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin makamlarını cennet eylesin. Canlarını feda eden öğretmenlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak görevimiz. Eğer cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir.

    Sergiledikleri fedakarlıklarla, 192 kahraman öğretmenimizin hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Irak'ı ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin yuvalarını darmadağın ediyorlar. Maalesef şu an Meclis'te bunlardan rahatsız olanlar var. Gabar'da da olacağız, Tendürek'te de olacağız. Nerede varsa orada olacağız. Sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.

    Bizim öğretmenimize eli kalkanı darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör tehdidinin bulunmadığı bir Türkiye'de çocuklarımızı yaşatmaya kararlıyız. Uzun yıllar ülkemize aşkla hizmet etmiş emekli öğretmenlerimize de uzun ömürler diliyorum.

    "KISA SÜRELİ ÇIKARLARIN PEŞİNDE KOŞMADIK"

    Milletin emanetini yüklendiğimiz günden itibaren eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye büyüdükçe bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. Tarihi nitelikte pek çok adımlar attık. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf meselesini çözüme kavuşturduk. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı şimdi sayı 20'ye indi. Bizim çektiğimiz çileyi bu nesil çekmesin istiyorum. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 15'e indirdik.

    Eğitim böyle gelmiş böyle gider denerek yürütülebilecek bir faaliyet değildir. Eğitimde yeniliğe açık olmak gerekiyor. Biz eğitimle ilgili reform çalışmalarımızı hep hayata geçirdik. Kısa süreli çıkarların peşinde koşmak yerine ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapma çabası içerisinde olduk.

    "ÖĞRETMENLERİMİZ SİMSARLARA GEREKEN CEVABI VERDİ"

    Eğitim böyle gelmiş böyle gider denerek yürütülebilecek bir faaliyet değildir. Eğitimde yeniliğe açık olmak gerekiyor. Biz eğitimle ilgili reform çalışmalarımızı hep hayata geçirdik. Kısa süreli çıkarların peşinde koşmak yerine ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapma çabası içerisinde olduk.

    Birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı, devletimiz ile öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Devletimizin kendilerine sunduğu tarihi fırsata sahip çıkarak simsarlara gereken cevabı verdiler. Kariyer sistemine başvuranların yüzde 99'u eğitimlerini tamamlamış ve sınava girmiştir.

        66 BİN 679 ÖĞRETMENİMİZ BAŞÖĞRETMEN OLMA HAKKINI KAZANDI

        Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin 679 öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız.
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