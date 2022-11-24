Başkan Erdoğan: Öğretmenimize eli kalkanı darmadağın ederiz

Son dakika haberleri... Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Beştepe'deki toplantıya katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin makamlarını cennet eylesin. Canlarını feda eden öğretmenlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak görevimiz. Eğer cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir.

Sergiledikleri fedakarlıklarla, 192 kahraman öğretmenimizin hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Irak'ı ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin yuvalarını darmadağın ediyorlar. Maalesef şu an Meclis'te bunlardan rahatsız olanlar var. Gabar'da da olacağız, Tendürek'te de olacağız. Nerede varsa orada olacağız. Sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.

Bizim öğretmenimize eli kalkanı darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör tehdidinin bulunmadığı bir Türkiye'de çocuklarımızı yaşatmaya kararlıyız. Uzun yıllar ülkemize aşkla hizmet etmiş emekli öğretmenlerimize de uzun ömürler diliyorum.